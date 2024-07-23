萬安演習 高鐵彰化站首度戰災演練

中部萬安演習昨下午登場，高鐵彰化站模擬遭飛彈襲擊，軍警消等單位投入搶救。（記者陳冠備攝）

2024/07/23 05:30

〔記者陳冠備、陳鳳麗／綜合報導〕中部萬安四十七號防空演習昨日下午登場，彰化縣今年將高鐵彰化站首度列為演習地點，模擬站體遭飛彈攻擊破壞，軍警消等單位投入搶救，並成立「戰時災民收容救濟站開設」演練。台電南投區營業處模擬演練設施遭受砲火擊中受損且引起大火等狀況，包括人員疏散、病患救治與後送、火災搶救等。

南投演練 草屯列重點查驗

中部七縣市（苗栗、台中、彰化、南投、雲林及嘉義縣市）萬安演習昨下午一點卅分至二點展開，彰化縣今年將田中鎮、北斗鎮列為「重點演練區」，演習重點就是模擬高鐵彰化站遭飛彈襲擊，站體遭破壞，大量民眾受困及需救援等狀況，彰化縣消防局出動重型機具與繩索等裝備器材，進入倒塌現場進行搶救，彰化縣田中衛生所在也進行「救護站緊急開設」演練。

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這次萬安演習首度將高鐵彰化站列為演習地點，一位張姓民眾表示，來高鐵站接送友人，剛好遇到萬安演習，經現場人員引導到座位區等候約半小時，大家都配合演練。

在南投縣部分，草屯為縣內重點查驗區，台電南投區營業處模擬演練設施遭受砲火擊中受損且引起大火等狀況，包括人員疏散、病患救治與後送、火災搶救。南投縣副縣長王瑞德則到草屯街上視察車輛管制狀況，並前往鎮公所地下一樓視導防空避難室及避難姿勢示範等演練。

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