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反對八卦山設土方堆置場 地方帶羊抗議

反對在八卦山蓋土石堆置場，彰化鄉親帶著羊與農作物來抗爭到底。（記者劉曉欣攝）

反對在八卦山蓋土石堆置場，彰化鄉親帶著羊與農作物來抗爭到底。（記者劉曉欣攝）

2024/07/23 05:30

場址曾駁回光電開發 環保局︰生態高敏感區 須二階環評

〔記者劉曉欣／彰化報導〕為反對八卦山設置土石方堆置場，彰化縣議員李成濟、莊陞漢與花壇鄉親，昨天下午帶著四隻羊與農作物到場抗議。莊陞漢表示，這處地點三年前曾申請「彰化漢特太陽能發電廠」開發案用地，幾乎大部分重疊，當時縣府以該處是瀕臨絕種石虎重要棲地等理由駁回申請，如今卻要開發成土石堆置場，完全沒有道理！

議員促與光電案審查標準相同

彰化縣環保局表示，昨天在彰化縣體育場二樓會議室舉辦「花壇鄉三家段土石方資源堆置場開發計畫環境影響說明書」第一次審查會，經過與會委員決議，認為開發場址為石虎、野鳥等重要野生動物的棲息環境，因此進入更嚴格、深入的調查，將進入第二階段環境影響評估審查。

莊陞漢強調，台積電設備供應鏈大廠漢唐的旗下相關企業「漢特能源公司」，三年前擬在花壇鄉八卦山籌設太陽能發電廠，占地近卅公頃，最後縣府以場址位處山坡地保育區，為石虎等生態高敏感區，並非光電建議優先區段為由，做出不同意開發的決議，因此要求縣府在審查開發時，務必要採取同一標準。

李成濟指出，八卦山是彰化人的「聖山」，也是當地居民重要水源，一旦設置土石堆置場會砍伐大量樹木，造成土石鬆動，一遇豪大雨就可能引發土石流，居民生命財產安全何在，請求縣長王惠美堅定立場，駁回土方堆置場申請。

環盟憂大量土石破壞石虎棲地

彰化縣環境保護聯盟強調，彰化漢特太陽能發電廠與花壇土石方堆置場，兩案都是選在花壇鄉三家段，前者占地近卅公頃，後者為廿公頃，兩者用地幾乎重疊︰前者縣府已做出不同意開發決議，如今日興砂石業有限公司卻要在此設立全國最大的廢棄土方堆置場，但彰化縣明明無此需求，屆時大量土石方從外縣市運來，對於石虎棲地傷害太大，應予以否決。

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