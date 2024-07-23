嘉市城隍夜巡 北港媽祖首度參與

北港朝天宮帶來犁炮表演。（記者丁偉杰攝）

2024/07/23 05:30

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市特色宗教文化「諸羅城隍中元祭」重頭戲「城隍夜巡」，將於國曆九月三日（農曆八月一日）登場，昨天宣傳記者會宣布，今年延續往年傳統夯枷解厄、人模鬼樣競賽、創意踩街外，北港朝天宮攜伴新營太子宮將與城隍爺共同參與城隍夜巡，遶境安排朝天宮犁炮表演、「城隍機甲」亮相，推廣宗教文化觀光體驗，邀請大家來嘉市看熱鬧。

記者會安排阮劇團「城隍廟朝天宮兩廟見證愛情奇緣」、火焰舞蹈團「人模鬼樣，神鬼魅影」及朝天宮犁炮的精采演出。

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9/3登場 朝天宮犁炮表演

市長黃敏惠說，諸羅城隍中元祭典二○二一年登錄嘉市無形文化資產，城隍夜巡等傳統儀式，傳達嘉義人信仰的虔誠，近年展現宗教文化嶄新風貌，與年輕世代接軌，拓展宗教文化觀光。

城隍廟董事長賴永川說，百年前，諸羅縣令恭請嘉義城隍、北港媽祖、東門龍王一同祈雨，隔日天降甘霖，神威顯赫；為祈求天災永息、國泰民安，今年城隍夜巡，邀北港媽祖同時請出東門龍王，將於活動當天中午十二點卅分於祭天台重現歷史。

北港朝天宮董事長蔡咏鍀表示，北港路是清朝時期嘉義連通北港的重要道路，後來也連結兩地通商與文化交流，這都是嘉義與北港相互共榮的見證；此次北港媽祖首度參與城隍夜巡，擔任媽祖護衛先鋒官的新營太子宮太子爺也將同行。

3.75米高「城隍機甲」將亮相

今年城隍夜巡將帶來更為壯觀的隊伍與盛況，朝天宮犁炮表演據點設在嘉義市府前、中央噴水圓環、文化路與民族路口，晚間七點「城隍機甲」在噴水圓環亮相，為全台首尊站立式城隍機甲，高達三．七五公尺，象徵守護嘉義的平安，現場引入兩公尺高的機器人與民眾互動，展現傳統與現代科技AI創新結合。

嘉義市「城隍夜巡」將於9月3日登場，昨記者會阮劇團帶來精彩演出。（記者丁偉杰攝）

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