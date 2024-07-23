颱風壓境 蘭嶼、綠島今明停航

凱米颱風逼近，離島蘭嶼、綠島的遊客陸續搭船返回本島，漁民則是早早綁好船隻，多數不再作業。（民眾提供）

2024/07/23 05:30

〔記者劉人瑋／台東報導〕凱米颱風逼近，氣象署預估不排除變強颱靠近台灣，週三、四影響最劇烈。離島蘭嶼、綠島的遊客陸續搭船返回本島，漁民則是早早綁好船隻、多數不再作業等待颱風經過。

台東縣府公告劃定向陽山等區域為管制區，限制或禁止民眾進入，違者將依法舉發，處罰五萬元以上、二十五萬元以下罰鍰，同時不得進入從事登山、健行、溯溪、戲水、觀潮、垂釣及捕魚等活動，於岸際設置管制、不得進入。

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離島民宿則是好不容易盼得遊客，生意受到颱風影響。綠島田姓業者表示，近來平日多則住房二成，偶有一、二日全天無客，僅假日八成至滿房，近來似乎旅遊型態有變，以老人團居多，颱風一來，讓民宿眼見生意漸佳又瞬間變淡。

就遊客來說，提前返回本島感覺掃興。船班二十三日、二十四日兩天全面停航，據海巡統計，蘭嶼、綠島二十二日共疏運二十四航次，綠島共載回二千五百五十七人、蘭嶼載四百八十五人返回富岡港。

不過，部分種植水稻者的農民卻是盼望能有大雨。池上青農魏瑞廷表示，目前縱谷地區仍有二成農民仍在等水，但已打完田、下肥者又怕雨多、將肥料沖散，另，關鍵的是，這次颱風若雨水不足，真是需要考量休耕，否則到八月底還沒辦法打田插秧，根本趕不及十月成熟，屆時榖粒多出青子、難結穗。

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