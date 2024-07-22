挺花蓮觀光 新竹400人包火車來賞鯨

來自新竹的早餐店「燒餅屋」包下整列的台鐵觀光列車，號召近四百人昨天共同前往花蓮支持友善賞鯨活動。（多羅滿賞鯨提供）

2024/07/22 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮地震後造成觀光大受影響，來自新竹的早餐店「燒餅屋」包下整列的台鐵觀光列車，昨天號召近四百人前往花蓮支持「友善賞鯨二．○」活動，希望喚起更多人對花蓮觀光經濟和海洋生態保護的關注。

早餐店號召 支持友善賞鯨2.0

近四百人在昨天下午三點多抵達花蓮，從花蓮火車站直接前往花蓮港，業者「多羅滿賞鯨」指出，這次出動花蓮港的五艘賞鯨船，派出七名解說員全程導覽，宣揚友善賞鯨、野生動物觀察和親近的原則，說明船隻如何與鯨豚保持適當距離，才能減少干擾與衝擊、賞鯨過程中如何與鯨豚正確互動等知識。

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關注海洋生態 學習與鯨豚正確接觸

近期，海洋保育署積極推動「友善賞鯨二．○」，強調觀賞鯨豚應尊重生態環境，「多羅滿賞鯨」的總經理呂世明說，花蓮縣在地震後面臨觀光產業挑戰，感謝「燒餅屋」拋磚引玉、喚起更多人對觀光經濟恢復和海洋生態保護的關注，雙方共同策劃這場很有意義的活動。

黑潮海洋文教基金會指出，「友善賞鯨二．○」不僅是觀光活動，更是對海洋生物保護的重要表現，讓遊客知道如何與鯨豚的正確接觸，提升大眾對海洋保護的意識，也促進地方觀光經濟和保護珍貴的海洋資源。

「燒餅屋」的負責人小吳說，日前把粉絲專頁換成「友善賞鯨」封面，許多顧客表達支持響應，因此包下觀光列車從新竹出發，到花蓮進行二天一夜的「友善賞鯨」觀光活動，大家看到成群的鯨豚在海上飛躍都相當興奮。

來自新竹的早餐店「燒餅屋」包下整列的台鐵觀光列車，號召近四百人昨天共同前往花蓮支持友善賞鯨活動。（多羅滿賞鯨提供）

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