高溫少雨 宜蘭松樹門湧泉水位減半

宜縣冬山鄉松樹門湧泉原本水深六十公分，因高溫少雨影響，目前剩下三十公分。（冬山鄉公所提供）

2024/07/22 05:30

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣冬山鄉的「松樹門湧泉」是地方知名的親水遊憩空間，原本水深約六十公分，但冬山鄉這幾個月高溫少雨，目前水深僅約三十公分，昨天舉辦「冬山湧泉—歡樂一夏」活動，就因水深不足而取消滑水道項目，但沁涼的湧泉仍吸引民眾戲水消暑。

水深不夠 滑水活動取消

冬山鄉有豐富的天然湧泉，包括松樹門湧泉、柯林湧泉、金榮發湧泉、八寶湧泉，松樹門湧泉的面積約○．三公頃，早期是民生及灌溉用水，多年前轉型為親水空間，設置戲水區、環池棧道、特殊造型洗衣棚，由於位在巷弄蜿蜒的鹿埔社區，外地遊客經常找不到，鄉公所每年七月舉辦活動，讓更多人認識這處消暑勝地。

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今年的「冬山湧泉—歡樂一夏」原本要在戲水區設置滑水道，但是鄉公所人員事前勘查發現水位太低，僅約三十公分深，擔心遊客從高處往下滑，臀部恐會撞到池底，基於安全考量而臨時取消滑水道，改以類似香蕉船的「毛毛蟲」遊具替代，冬山鄉長林峻輔、鄉代會副主席陳鏗芳等人也到場戲水同樂。

林峻輔表示，「松樹門湧泉」的特色是池底冒出源源不絕的湧泉，泉水清涼且清澈見底，夏日歡迎大家來戲水，當地未設垃圾桶，請遊客務必把垃圾帶回家。

颱風「凱米」持續朝台灣靠近，地方人士一方面祈求不要造成災情，但也希望颱風帶來的適當雨量，仍為「松樹門湧泉」補充水源、適時「解渴」。

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