台南社大學園祭 聚焦龍崎地質公園

台南社大學園祭，來自北門的蚵仔碗粿，別具特色。 （台南社大提供）

2024/07/22 05:30

〔記者蔡文居、王姝琇／台南報導〕台南社區大學昨天於社大後甲國中校區舉辦「社大人的學園祭」，以台南社大長期關注的北門蘆竹溝、龍崎地質公園及二仁溪汙染為主題，透過換物市集、手作DIY課程、里山里海的創作成果博覽會，展現出社大師生參與公共議題學習及創作的豐富成果。

社大人學園祭為支持在地產業，特別邀請蘆竹溝、龍崎合作店家，於現場提供虱目魚漢堡、蚵仔碗粿、龍崎的仙草茶、草仔粿等地方美食、特產試吃，還有社大漢藥班的本草果乾，推出後幾乎秒殺。

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台南社大主任林冠州表示，學園祭共有近五十個班級及社團參與，這次主題聚焦在社大投入龍崎地質公園等議題。其中，蠟筆班老師沈怡蕙帶領同學以龍崎豐富的動物為題，以擬人化的角色設計來進行繪本創作，並延伸創作出繪本故事書、桌曆及偶戲小劇場來展現龍崎生態的故事。她表示，龍崎地質公園這個惡地有太多值得保存的元素，希望未來能有整體的規劃，往深度旅遊去發展，讓龍崎更多元有趣。

池王生音樂會 22首台江新曲謝神

此外，台南社大台江分校村廟樂團師生前往什三佃慶興宮舉辦「池王生」謝神音樂會，發表廿二首台江新曲，以及廿首台江主題的廣告形式歌曲，獲得在地鄉親熱烈迴響。

由什三佃耆老、高齡八十歲的鄭新讚創作《阿娘的尻脊骿》，懷念兒時阿娘背著他，走過很遠的路去找阿姨的情景，唱出「阿娘你愛歇喘無，你會忝無。」感動眾人，其子女與孫子此次也特別回鄉參與，三代一同聆聽阿公創作的台江新曲，令人十分感動。

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