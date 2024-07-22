棉被也拿來丟 彰化舊衣回收箱塞爆

彰化縣民把棉被、床單拿出丟棄，造成部分鄉鎮舊衣回收箱爆滿。（邱垂育提供）

2024/07/22 05:30

環局：依各鄉鎮規定分類 若造成髒亂 最高罰6000元

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣從七月起加強垃圾分類回收的收運標準，其中「舊衣回收」納入檢查項目，但近來發現有民眾把舊衣回收箱當垃圾回收站，不只丟舊衣，還丟棄棉被、涼席、彈簧床等，最後變成「垃圾山」；此外，也有民眾反映，舊衣回收箱不夠用，並急著向民代陳情增設回收箱。

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民眾陳情盼增設回收箱

彰化縣垃圾分類規定，民眾必須把「乾淨舊衣」放到舊衣回收箱，或是交給資源回收車，不過棉被、枕頭、破損衣物、布偶與桌布等布織品，則可視為一般垃圾，應另行打包回收，或交給各地清潔隊清運。

對此，溪湖鎮等部分鄉鎮可隨車清運，永靖鄉等鄉鎮則要求交給清潔隊資源回收車，但和美鎮等鄉鎮的舊衣回收箱可進行回收，一縣三制的回收方式，讓民眾分不清，竟將棉被、涼席、彈簧床都拿到舊衣回收站丟棄。

永靖鄉瑚璉村村長邱垂育表示，當地的舊衣回收箱只能收乾淨舊衣物，卻有民眾將舊棉被、枕頭、彈簧床丟棄於此，而舊衣業者只會回收舊衣，其他還是要請清潔隊來清運，其實只要打一通電話給清潔隊清運即可，卻貪圖方便，造成大家不便。

可打電話給清潔隊清運

彰化縣環保局表示，彰化縣目前有十七個公所招標業者設置舊衣回收箱，其中和美鎮、田中鎮、北斗鎮、二林鎮、花壇鄉、福興鄉、線西鄉、埤頭鄉與二水鄉等九鄉鎮的舊衣回收箱可收受家居紡織品，除了有價值的舊衣以二手衣處理，其餘無價值當鍋爐輔助燃料。

彰化縣環保局也說，民眾要丟棄的舊衣、棉被、枕頭等要分類好，視各鄉鎮清運規定回收，若造成髒亂，可依廢棄物清理法罰款一二○○元到六○○○元。

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