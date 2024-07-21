彰化房市熱絡 第二季交易量增25％

2021年5月，寶佳機構林姓自然人以現金買下彰化市民族一街與中正路2段土地，今年開始動工新建大樓，當年，交易價格創下全縣最高價。（記者張聰秋攝）

2024/07/21 05:30

〔記者張聰秋、顏宏駿／彰化報導〕根據彰化縣政府地政處在官網「不動產交易報導專區」資料顯示，今年第二季不動產交易量共有三九八五件，交易件數較去年同期增加二五．八％，交易總金額四○四億元，比去年同期增加一一六．七億元，增幅高達四○％，顯示房市仍火熱中。

地政處統計，今年上半年，住宅區土地交易最高價位於彰化市南瑤宮附近，約八○坪土地，成交總價六六六二萬元，單價每坪約八十三萬元。住宅大樓最高價也由彰化市奪下，成交單價每坪約三十八萬元，總價一三五○萬元。

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根據彰化縣不動產開發商業同業公會統計，自二○二○年起，彰化縣全年住宅新建案的開工金額屢創新高，從四四○億元一路上揚，去年全年房市推案量總銷金額達到六九八億元，超越前年的六四一億元。去年開始，全縣新屋推案地點在廿六個鄉鎮市遍地開花，二水鄉、大城鄉人口雖僅一萬多人，也有新屋銷售。

針對彰化縣人口數逐年減少，房產價格卻不斷飆漲，有民眾質疑，彰化人口外流，為什麼建商仍前仆後繼到此地蓋房子，建商說，「答案在家戶數大成長」，近十年來子女都不想跟父母同住，以致家戶數大增，因此鄉下地方也有強烈的住屋需求。

一名徐姓建商說，二林鎮人口數從十年前五萬二三三○人，掉到去年四萬七八八○人，少了約四千五百人，反觀家戶數卻不斷成長，十年前共有一萬四八一三戶，去年則有一萬五六九○ 戶，十年間增加八七七戶。

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