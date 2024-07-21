74歲龍君兒隱居 花蓮玉里賣咖啡

花蓮縣道一九三玉里東豐的簡單水泥二層樓房子，是龍君兒與先生吉米的家居與生活空間。（記者花孟璟攝）

2024/07/21 05:30

記者花孟璟／專題報導

車行花蓮一九三縣道玉里段，視線所及是狹長花東縱谷綿延的稻田，穿過夾道盛開的鳳凰花，路邊一處小小的水泥粗胚房子，黑白配色雅致特出吸引遊人目光，一女子綁著雙辮身著飄逸衣裙款步而出，像是從小說中走出來，她是曾拍過百餘部邵氏武俠片的龍君兒，與小她十四歲身兼音樂創作、攝影師丈夫吉米在此經營一家小咖啡館，滿屋子藝術品配咖啡值得細品。

每週五至週日 下午開放4小時

七十四歲的龍君兒，一九七○年代至九○年代初期拍過一百多部武俠片，是台灣早期「俠女」代表人物之一，拍片之餘一心嚮往藝術創作，三十多年前息影，透過大量閱讀及手作自學空間設計、雕塑，一九九三年與攝影師丈夫吉米（賴譜光）搬到金瓜石定居，四年前又搬到花蓮瑞穗鄉舞鶴隱居、持續創作。

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去年夫妻倆在縣道一九三的玉里東豐開設小咖啡館，走進去屋內都是男女主人的攝影、雕塑、衣飾等創作及收藏品，還有導演虞戡平所贈送的木頭長椅，在這裡喝得到瑞穗舞鶴特產的蜜香紅茶及咖啡，搭配手作烘焙蛋糕、司康，氣氛悠閒放鬆，吸引不少人前來分享兩人的創作及生活故事。

龍君兒和另一半吉米四年前搬到花蓮落腳，由於疫情關係，她接案作空間設計、接公共藝術案及雕塑創作，老公醉心黑白攝影，簡單的構圖及光影變化是他作品核心，兩人在玉里東豐的二層樓小房起初只是生活及工作空間，但常有過路遊人、鄰居主動敲門，兩人煮咖啡、端出烤司康及輕食鹹派接待，演變成每星期五至星期日的下午，都開放四小時分享給喜愛藝術的遊客。

花蓮地震、颱風多，不過沒有嚇跑這對喜愛山居生活、天馬行空性格的藝術夫妻。龍君兒說，她不覺得自己已經退休，也感謝瑞穗鄉公所協助，在瑞穗這邊有文化基地，將閒置空間設計為藝術展覽場地，讓像她一樣的素人創作者有展出場域。

每週末的下午敞開大門歡迎大家來喝杯咖啡。（記者花孟璟攝）

龍君兒和小14歲老公賴譜光（吉米），相互依賴，滿屋陳列著多年收藏品、也有自己的作品。（記者花孟璟攝）

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