《台中》大安港媽祖園區雕像 8/3開工祈福

大安港媽祖園區目前只有基座而無媽祖雕像。（記者張軒哲攝）

2024/07/20 05:30

6年半空有基座 去年獲民間基金會捐贈雕像 最快2026年中完工

〔記者張軒哲／台中報導〕大安港媽祖園區歷任三位市長耗資六億五千多萬元興建，結合大安濱海樂園觀光，是大安區近年最重大觀光建設，第一階段基座場館工程已於二○一七年十二月完工，有基座卻無媽祖雕像，廳舍與會議廳市府已於六月公告招商，延宕多年的媽祖雕像，將於八月三日舉行開工祈福典禮，施工期間部分戶外場地配合施工圈圍，一樓展廳正常開放使用，最快二○二六年中完工，盼能帶動地方發展。

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大安港媽祖文化園區在前市長胡志強任內規劃並編列預算，前市長林佳龍任內完工，最早編列六億元預算包括媽祖雕像及基座，第一階段基座場館完工後，空有基座多年，盧秀燕上屆市長任期四年內，會館及視廳會議室等設備都處於閒置狀態，館內機電冷氣設備陸續損壞維修，無法委外經營，飽受各界批評，館內空間平常提供地方社團使用或舉辦展覽。

重大觀光建設 歷經藍綠3任市長

媽祖文化園區十餘年前規劃時，受到部分宗教團體質疑，一度至大安抗議強調宗教平等，基座完工後，因市議會已決議未來媽祖雕像不能再動用市庫經費，導致基座遲遲無法迎來媽祖雕像鎮守，後由民間企業募款認養，市府二○二一年在鎮瀾宮舉行「媽祖神像」擲筊儀式，由青銅雕與石雕擇一，結果石雕勝出。去年興富發文化藝術基金會捐一座重達一一七○公噸的花崗石媽祖雕像，主體高三○公尺。

議員促打造雙元海上活動場域

市議員施志昌指出，仍然看不到關於媽祖文化園區內部經營規劃與周邊景點串連，媽祖文化園區作為台中九大海岸旗艦計畫之一，場館曾出現過沙雕館、自行車驛站，甚至規劃餐廳，建議設置雕像期間，應儘速提出計畫，串連大安濱海樂園、自行車道，甚至北邊松柏漁港，形成雙元的海上活動場域，吸引更多遊客來大安，促進地方繁榮與發展。

市議員李文傑說，媽祖文化園區是地方引頸企盼的景點，未來配合媽祖雕像完成，將與清水高美濕地成為西海岸地標，市府目前積極招商，未來一定可以帶動地方觀光發展。

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