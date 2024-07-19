5成學童蔬果量不足 經常感冒、腸胃痛

癌症關懷基金會調查發現，全台約5成學童每天未吃足量蔬果，雖學校營養午餐可一定程度確保學童蔬果攝取，但目前僅有22％學校配有營養師。（資料照，桃園市農業局提供）

2024/07/19 05:30

〔記者林志怡／台北報導〕炎熱暑假，孩子最愛的甜飲、零食、炸物誘惑力倍增，但不良飲食習慣除了帶來肥胖問題，腸胃、抵抗力也會出狀況。癌症關懷基金會調查發現，全台約五成學童每天未吃足量蔬果，腸胃問題、感冒發生頻率也相對較高，而吃足量蔬果可讓問題發生機會降低五至八％。

民團調查 26％學童過重

該基金會針對國小三至六年級學生、從去年三月至今年一月辦理「台灣學童飲食調查」，了解學童體位、飲食習慣、生活型態、健康狀況等，有效問卷三萬七七七八份。

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調查發現，廿六％學童有過重或肥胖的情況，且四十八％每天的蔬菜攝取量不足一碗、六十二％每天水果攝取量不足兩個拳頭的量，沒有每日攝取全穀食物、大豆或其製品的比例則分別達到五十八％、七十九％，但每天至少吃一次甜飲或零食的比例則高達廿一％，近一成更是每天至少吃一種炸物或加工肉。

基金會營養師何荺芯進一步指出，幾乎不吃蔬果的學童中，約五成表示自己「經常感冒」、四十％「經常出現腸胃問題」，而一週內足量攝取蔬果天數達五天以上的學童，在感冒、腸胃等問題發生率約降低八％，且有運動習慣的學童飲食習慣普遍較好，尤其新竹縣學童體位、營養攝取表現較其他縣市良好，可能與當地屬科技重鎮、家長健康意識較強有關。

僅22％學校配有營養師

基金會執行長黃翠華則指出，雖學校營養午餐可一定程度確保學童蔬果攝取，但目前僅有廿二％學校配有營養師，多數孩童仍不清楚飲食平衡原理，也因此無法落實營養攝取，未來仍待精進。

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