草屯、南投將設客運站 南下高屏南

交通部長李孟諺（前排左三）允諾新路線方式，讓南投縣民可在南投草屯到國3南投服務區搭國道客運南下。（記者陳鳳麗攝）

2024/07/18 05:30

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣民多年來沒有南下國道客運可搭乘，南投縣府昨建議能在週五和週日對開四班南下班車，從台中繞經國三南投服務區搭載南投乘客，交通部長李孟諺承諾，以新路線行駛方式，從草屯、南投設站接駁，再轉進南投服務區接客後上國道，南下開往高雄、屏東、台南等地。

南投人先到台中 才有客運南下

南投縣交通不便，對外主要靠陸運，因搭乘南下客運的的乘客量少，多年前業者裁撤南下高雄的國道客運班車，多年來縣民若要搭南下國道客運，須到台中市才能搭乘，縣民多年來建議能恢復南下客運班車，方便有需求的縣民。

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縣長許淑華昨向交通部長李孟諺表示，南投縣沒有南下國道客運的問題，過去曾與監理站多次討論，謀求改善，但客運業者認為，因乘載運量不足，若無中央補貼根本很難營運，因此縣府才特別尋求中央協助解決。

南投縣府原本建議，客運一八七一、一八七二路線每週五和每週日往返南部各一趟班次，從台中市繞進國道三號南投服務區，或下中興交流道停靠國光客運中興新村站接運南投縣的乘客，方便在南部工作或求學的縣民。

新路線養客計畫 補貼業者試辦

李孟諺聽取簡報後表示，為了方便南投縣民南下，將會以新路線行駛的方式來辦理，南下客運班車從草屯、南投設站接駁收客，一路開進國三南投服務區，部分乘客可在此上車後，客運直接上國道南下到台南、高雄、屏東。

李孟諺說，該新路線將儘速來進行，會請公路局先與客運業者協調該新路線的行駛，交通部則以養客計畫來補貼業者先行試辦。

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