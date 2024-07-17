下水道震損積污水 玉里圓環飄異味

民眾反映玉里圓環周遭有異味，鎮長說是因下水道地震受損，污水聚積導致。（民眾提供）

2024/07/17 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕天氣炎熱，有民眾反映玉里圓環有異味，擔心影響健康。鎮長龔文俊說，前年○九一八地震致下水道損壞，民生污水聚積圓環附近產生異味，已向國土署申請永續計畫經費約二千萬元改善。

有民眾在臉書社團「我愛玉里」貼文指出，圓環人行道上有異味，空氣中有一股塑膠味道，讓人感覺不舒服；有人認為是人行道鋪面材質PVDC（聚偏二氯乙烯）的問題，量測地磚溫度竟然高達七十一度，質疑人行道鋪面引發異味。

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龔文俊表示，圓環周邊地底建置下水道，在二○二二年○九一八地震後，下水道及排水溝損壞，除了有異味飄出，路面與人行道甚至不時會下陷，鋪面也有三、四十公分裂痕，損壞範圍包含圓環、圓環周邊道路、綠帶與人行道，面積約五千平方公尺

龔文俊指出，鎮內下水道早期為配合路平政策，半數以上孔蓋已下地，至今超過十年未清淤及維修，因位處隱蔽，無法即時發現，因此未能納入災後復建工程，造成後續例行檢查及清淤作業不便。

鎮公所表示，玉里圓環位於玉里鎮中央樞紐，計劃將修復受損的排水管道與相關基礎設施，提升排水系統的抗震能力與穩定性，應對可能發生的地震等自然災害。

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