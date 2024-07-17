台南捷運藍線 啟動高架橋落墩管線調查

台南捷運第一期藍線，昨起進行基本設計沿線高架橋落墩處管線調查。 （交通局提供）

2024/07/17 05:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南捷運進度最快的第一期藍線，再邁前一步。昨日起進行基本設計沿線高架橋落墩處管線調查，期能在二○二六年順利動工。

共設置10處車站 盼2026年動工

台南捷運第一期藍線北起台鐵大橋站、南至文化中心及仁德轉運站，全長八．三九公里共設置十處車站及一座機廠，綜合規劃、環境影響評估均已獲交通部、環境部審核通過。南市交通局表示，為達成藍線二○二六年動工目標，已同步啟動基本設計及前置調查作業。

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交通局表示，自昨日起至十九日，進行第一期藍線東區沿線管線調查挖掘工作，於中華東路南下車道共調查九處，預計落墩位置五公尺範圍內的快車道施工，每處調查點預計二小時內可完成並覆蓋鐵板開放通行，隔日即可進行道路臨鋪包含標線復舊，並無封閉道路。

交通局指出，另因調查路段，中華東路與小東路口至中華東路與崇善路口，是南市交通主要幹道交通量大，在施工前謹慎審查基設承商施工及交維計畫外，施工時也確實要求依計畫執行交維管制並務必謹慎施工。

每日施工時段九時三十分至下午四時，調查工作也同步通知大台南智慧交通中心特別留意施工地點交通狀況，以降低管線調查施工對沿線周邊交通影響。

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