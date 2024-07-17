保育壽山「密毛魔芋」 民團籲設專區

壽山國家自然公園的密毛魔芋結果株遭折損破壞。（柴山志工巡山隊郭高義提供）

2024/07/17 05:30

〔記者陳文嬋／高雄報導〕壽山國家自然公園有四株密毛魔芋結果，除國寶級密毛魔芋七月初遭偷摘十多粒果實，近日又發現二株結果株及十多株長葉株遭破壞，柴山志工巡山隊建議壽山自然公園管理處規劃密毛魔芋復育區，清除外來種恢復生機，並擴大裝設監視器，避免屢遭人為破壞。

2株結果株、10餘長葉株遭破壞

自然公園管理處表示，密毛魔芋不易結果，遭受破壞深感遺憾，研判民眾從私闢小徑進入破壞，將增設監視器加強監管，並會同警方加強巡護，一旦查獲將依國家公園法裁處一千五百元至三千元；近期委託學者進行魔芋研究調查及棲地保育計畫，參酌民團意見研議幽美台附近作為魔芋專區，搭配外來種移除等作為，保護魔芋棲地環境，呼籲民眾登山請走棧道，避免踩踏影響生長。

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保護台灣原生種 將加裝監視器

原生種密毛魔芋是台灣最高花序植物，世界文化遺產英國皇家植物園現存的密毛魔芋標本百年前採集自高雄柴山，壽山國家自然公園幽美台步道一帶有四株密毛魔芋好不容易結果，七月初才發現遭人偷摘十多粒果實，本週又發現二株結果株遭折損，僅存二株結果株令山友惋惜，另有十多株長葉株遭人折斷，山友形容是慘不忍睹。

柴山志工巡山隊志工郭高義指出，登山客走出許多小徑，造成魔芋生態區塊破碎化，甚至薄層土壤硬化不利成長，建議清除園藝物種如咖啡樹等，恢復密毛魔芋整體生機，並擴大裝設監視器，避免遭受人為破壞。

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