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國土法明年上路 桃園地主霧煞煞

桃市府民政局15日於觀音區舉辦基層座談會，觀音區為桃園市農業大區，務農與擁有農地人口眾多，對國土計畫法充滿疑慮。（民政局提供）

桃市府民政局15日於觀音區舉辦基層座談會，觀音區為桃園市農業大區，務農與擁有農地人口眾多，對國土計畫法充滿疑慮。（民政局提供）

2024/07/16 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕國土計畫法延至明年五月上路，截至目前僅有六個縣市交出「土地功能分區圖」給中央，包括桃園市在內尚有十六個縣市未完成。市長張善政昨表示，國土計畫法配套很不清楚，「連我們自己很多地方都搞不清楚」，中央執意在明年上路非常不聰明，市府近期不會交分區圖。

民政局昨於觀音區舉辦基層座談會，觀音區是桃園的農業大區，務農與擁有農地人口眾多，地主對國土計畫法充滿疑慮，藍埔里長陳奕欽表示，國土計畫法明年就要上路，但農民不理解農業發展區內第一類、第二類劃設後的使用與管制原則，到底以後還能興建農舍、資材室嗎？被劃入農一的優良農地有無補助或補償措施？關於農業產銷等興辦事業計畫可以做嗎？而國土計畫法一開辦，五年才可通盤檢討一次，舉凡各種疑問，「政府應該下鄉跟農民說清楚、講明白」，不該犧牲農民的福利。

張善政表示，他此前已在行政院院會向院長卓榮泰反映，國土計畫法不能趕在明年上路，必須多花點時間將配套措施做好，內政部要各縣市政府近期繳交細部規劃，桃園市可能交不出來，且交出前也依定會跟地方溝通，這絕對不會是最近就能完成的，也希望中央近期趕快將配套措施擬妥，市府也會持續與中央溝通。

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