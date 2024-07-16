大稻埕夏日節明開跑 4場煙火交管

2024大稻埕夏日節明天啟動，將施放4場煙火秀，圖為去年施放煙火情況。（資料照）

2024/07/16 05:30

〔記者詹湘淇／台北報導〕「二○二四大稻埕夏日節」將於明（十七）日登場，台北市觀光傳播局表示，為降低活動周邊交通影響，今年煙火施放天數由八日縮短至四日，並針對大稻埕碼頭水門、堤外道路及周邊市區道路進行交通管制，會場周邊公車路線也將配合人潮加密班次。

每場煙火均規劃音樂活動

今年大稻埕夏日節將於七月十七日、廿四日、卅一日晚間八時在大稻埕碼頭施放三百秒主題煙火秀，最終場將於八月十日施放四八○秒情人節煙火秀，每場次都有規劃音樂活動，八月三日則在大稻埕永樂廣場舉辦音樂會。

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減少塞車 煙火縮為4天

去年「大稻埕夏日節」首場煙火秀吸引逾五萬人次，造成交通壅塞，引發不少抱怨；觀傳局指出，今年每場次預計吸引逾六萬人次，因此將煙火施放天數由八日縮短至四日，活動期間將對大稻埕碼頭堤外道路及周邊市區道路進行交通管制，周邊公車路線也將配合人潮加密班次，呼籲民眾搭乘大眾運輸工具再步行前往會場。

觀傳局說明周邊交通管制，施放主題煙火秀當天晚間七時至九時卅分，包含涼州街（不含）以南，延平北路（不含）、塔城街（不含）、西寧北路（不含）以西，長安西路（不含）、市民大道（不含）及忠孝西路（不含）以北，環河快速（高架）道路（含平面車道）以東進行交通管制，並視情況擴大彈性管制範圍，管制範圍內住戶可憑身分證件進入。

另針對大稻埕碼頭水門與自行車管制，觀傳局表示，施放煙火秀當天，大稻埕碼頭水門於晚間七時至九時卅分實施車輛管制，淡三至五號水門汽機車禁止進出。為了圍設緊急應變通道，上午十時至晚間十二時將取消淡三至五號水門堤外路邊停車格，淡五號水門堤外停車場部分停車格禁止停車。

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