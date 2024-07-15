去年青少年染性病 飆升逾2倍／13到18歲淋病667例、梅毒262例 創6年最高紀錄

國人淋病、梅毒新增病例數變化

2024/07/15 05:30

〔記者林惠琴／台北報導〕暑假期間小心別玩過頭！衛福部疾管署統計，去年十三至十八歲青少年新增淋病、梅毒病例，均創下近六年最高紀錄，淋病從一九一例增至六六七例，成長二．五倍，梅毒也從八十一例增至二六二例，成長二．二倍。

台灣每10萬人口感染數超越歐盟

二○二二年兒童權利公約第二次國家報告國際審查會議中非政府組織報告中就曾提醒，台灣淋病、梅毒每十萬人口感染數超越歐盟，尤其要注意青少年增加趨勢。

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國內淋病整體從二○一八年四一六七例增至去年八二○四例，為近六年最高，近乎翻倍。去年十三至廿四歲二八二四例占卅四．四％，較前年增八．一％，增幅居各年齡層之首，男性二三四○例、女性四八四例各增四．六％、廿八．七％，其中十三至十五歲一○六例、增幅七十六．七％最高，十六至十八歲廿四．一％居次。

梅毒去年整體八二七七例是近四年最高，較二○二○年六九八九例成長十八％。去年十三至廿四歲一四九○例較前年成長廿％，超越其他年齡層，男性一一五五例、女性三三五例各增七．六％、九十八．二％，以十三至十五歲卅五例、十六至十八歲二二七例，增幅五十九．一％、五十三．四％最高。

交友軟體發達、性行為年齡下降

疾管署副署長曾淑慧表示，國內淋病、梅毒疫情增加，歐美也有同樣趨勢，主要傳播途徑為不安全性行為，推測可能是新冠疫情趨緩，民眾性活動及就醫行為增加，篩檢及通報量也上升。至於十三至十五歲增幅較高，應是人數少造成看起來較多，年輕個案成長研判與性行為年齡下降、交友軟體或網路發達可快速聯繫等有關。

疾管署提醒做好防範保護自己

國健署二○二一年青少年健康行為調查報告顯示，抽樣國中生一．四％回答曾發生性行為，高中生十一．六％，相當於每十人就一人，初次發生年齡以十六至十七歲最多，初次未避孕比例，男、女高達五十八．七％、五十五．一％。

曾淑慧指出，以往暑假過後，青少年性病個案略增，呼籲享受假期之餘，也別忘保護自己，預防性傳染病就是要做好防範措施，包括全程正確使用保險套及搭配水性潤滑液、有不安全性行為者定期篩檢與及早就醫診斷治療。該署也會持續與教育部合作強化相關宣導。

衛福部疾管署統計，去年13至18歲青少年新增淋病、梅毒病例，均創下近6年最高紀錄，分別成長2.5倍、2.2倍。（資料照）

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