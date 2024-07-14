《屏東》日提增捕黑鮪配額 東港漁民贊同

近年全台黑鮪魚皆豐收，今年卻因碰觸配額上限提早結束釣捕期，令漁民不滿。（記者陳彥廷攝）

2024/07/14 05:30

〔記者陳彥廷／屏東報導〕近年黑鮪魚大豐收，主要消費大國日本，日前於太平洋黑鮪捕撈配額的國際會議中提案增加年度配額，消息傳到台灣主要漁獲地東港、琉球，漁民多表認同，希望配額能再放寬，避免今年「海拋黑鮪」事件重演，但對日本擴大幼魚配額部分則有所保留。

對幼魚配額擬增3成 有所保留

討論太平洋黑鮪捕撈配額的國際會議十日在北海道釧路市開議，黑鮪資源量在多年保復育措施下，已明顯恢復，日本提議增加配額，太平洋三十公斤以上大型鮪魚年捕撈限額提高為目前的一三一％，三十公斤以下小型魚種年度捕撈限額提高三十％，這是三年內日本兩度提議增加，台灣自二○二二年開始，配額從一七○九噸增至一九六五噸，即緣於日本二○二一年的提議。

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佔全台黑鮪漁獲五至六成的東港，今年捕獲六五四八尾、總重逾一千一百公噸的黑鮪魚，是暌違二十三年後再次突破六千尾，但黑鮪魚汛期才進行到往年一半，就因達到配額的九十％，漁業署於六月九日發出自六月十二日○時起禁捕的公告。

漁會盼爭取配額 避免重演「海拋」

急如星火的禁捕令讓漁民措手不及，只能將已釣獲的黑鮪魚丟回海裡，導致油料、餌料成本損失，對日本提案增加黑鮪魚配額，東港漁界雖樂見，但一下子增加一三一％，仍有過多疑慮，且幼魚是成魚來源，是否也要增加，有必要經過學者專家的討論。

東港區漁會總幹事鄭鈺宸表示，今年因碰觸配額上限只能提早結束黑鮪釣捕期，令漁民不滿，漁會站在漁民立場，當然希望增加黑鮪配額，但絕不是以用到最後一分一毫為目的，而是增加管控餘裕。

立委徐富癸說，將要求漁業署爭取配額，讓管理措施配合產銷能有更多調控，避免出現「海拋黑鮪」事件重演。

漁業署表示，會向國際鮪類組織爭取配額，未來公告方式將落實快速、準確，不再讓漁民措手不及。

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