王義川桃園龍潭宣講 批藍白搞爛立院

桃市議員張肇良（前排左三）主辦龍潭場宣講會，昨日在龍祥市民活動中心舉行。前排右三為民進黨政策會執行長王義川。（記者黃政嘉攝）

2024/07/14 05:30

王義川指傅一趟中國行 回來就欺負台灣人

〔記者黃政嘉／桃園報導〕民進黨「反濫權，護民主」宣講活動昨天舉辦桃園市龍潭場，民進黨政策會執行長王義川質疑，藍白濫權通過國會擴權法案，立委自以為多大，可以當監察委員、當檢察官、當部長，亂質詢，扣官員藐視國會，立法院被搞爛，藍白民調持續往下掉，為什麼還要這樣做？「這股力量當然來自中國」，立委（指立法院國民黨團總召傅崐萁等人）跑去中國一趟回來，就開始欺負台灣人，這樣有道理嗎？拜託國人多愛自己的土地、住的地方。

黃傅淑香：藍白站不住腳 沒辦法回應大法官

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桃園市黨部主委黃傅淑香表示，藍白挾人數之眾，讓國會大亂，秀最低下限，行政院對國會擴權法案提覆議案沒有過，接著賴清德總統提釋憲，這幾天看到大法官跟立委黃國昌、翁曉玲、吳宗憲來回辯論時，大家心知肚明，藍白根本站不住腳，沒辦法回應大法官，這樣子的惡法，目的就是癱瘓政府行政效能，老百姓不能接受，要做賴政府的後盾。

立委林月琴說，前天藍白讓公職人員選舉罷免法修正草案逕付二讀，我們知道基隆市長謝國樑面對「拆樑」罷免案非常的急啦，國民黨要「護樑」，所以希望選罷法難度提高，國民黨提的罷免連署者身分證要影印，令人擔心如果讓有心人拿到時，會不會產生更大傷害。

議員魏筠質疑，國民黨要修離島建設條例，就像吳三桂讓清軍入關，因為中國對於併吞台灣虎視眈眈，千方百計派人滲透台灣，一旦通過條例修法，中國就可到離島進行工程修繕或商業交換，這對於國安、人民生命財產安全，就裂了一個縫，對台灣民主發展可能造成傷害。

議員黃瓊慧舉例近日爆出台北幼兒園性侵案，抨擊藍白對該修的法案不修，去修國會擴權法案、提高罷免門檻；議員劉仁照強調，藍白不是為民生在努力，而是為自己利益擴權。

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