蘇澳潑水節吸客 日本石垣市長同歡

宜蘭蘇澳潑水節昨登場，吸引大小朋友打水仗享受沁涼午後。（記者王峻祺攝）

2024/07/14 05:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣蘇澳潑水節昨登場，吸引千名遊客打水仗享受沁涼午後，蘇澳鎮姊妹市、日本沖繩縣石垣市長中山義隆再度造訪同歡；他說，石垣市正盛行郵輪觀光，預計明年將發展蘇澳及石垣市間的海上觀光。

蘇澳與石垣市締結姊妹市廿九年，二地僅距離二百廿餘公里，石垣市長中山義隆多次來台，不僅有體育、教育交流，還曾率商貿團到蘇澳進行商品展售，今年更出席總統賴清德就職典禮，並在社群平台X貼文「台灣是世界承認的國家」。

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中山義隆昨受邀到蘇澳參加潑水節，與蘇澳鎮長李明哲登上踩街車，沿途與民眾打水仗。李明哲說，石垣市已購置一艘客貨船，他與中山義隆參訪剛啟用的蘇澳港旅運中心及基隆港，三地未來會有更密切的觀光及商貿交流。

中山義隆說，很高興在前年疫情後，二度參加潑水節，留下深刻回憶，台灣遊客搭乘郵輪接受度高，石垣市也正值盛行郵輪觀光，預計明年發展蘇澳及石垣市間的海上觀光，相當期待。

日前中國科考船出沒東部海域及海警駛入釣魚台海域，被問及是否會擔心二地交流受到影響。中山義隆回應，確實會擔心，但台日情誼友好，加上石垣與蘇澳為姊妹市，不要因為政治因素影響雙方交流。

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