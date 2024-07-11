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會員國全票支持 成為偕同會員 ／台灣加入歐洲分子生物組織

中研院院長廖俊智獲選為EMBO外籍院士。（中研院提供）

中研院院長廖俊智獲選為EMBO外籍院士。（中研院提供）

2024/07/11 05:30

〔記者楊媛婷／台北報導〕台灣於今年七月獲歐洲分子生物組織（European Molecular Biology Organization, EMBO）會員國全票支持成為偕同會員，EMBO九日晚間又公布今年院士名單，中研院長廖俊智獲選外籍院士，是EMBO最高榮譽。

中研院長廖俊智入選外籍院士

EMBO正式會員（Member State）主要為歐盟成員國，台灣於二○一二年以合作夥伴（Co-operation Partner）名義參與，中研院國際處表示，處長孟子青等人在EMBO年會簡報台灣科學研究實力，獲會員國全票支持，繼印度、新加坡後，台灣也入選為偕同會員（Associate Member），每年可派代表參加EMBO年會，實際參與討論並發言，擴大台灣和各國學術合作交流機會。

EMBO今年也選出一百位新科院士和廿位外籍院士，外籍院士來自歐洲以外的十三國，包括美、台、加、日、中、印、澳等，前院長翁啟惠曾獲選為EMBO外籍院士。

對獲選為外籍院士，廖俊智表示，因擔任院長一職，需處理許多不同類型問題並接觸跨領域研究，養成他面對挑戰時，常跳脫既定思維框架，保持創意思考和研究熱忱，未來盼加強台灣和EMBO聯絡，讓台灣成亞洲和歐洲研究人員的樞紐。

廖俊智的專長是生物化學，四年前曾發表「合成嗜甲醇菌」研究，利用合成生物學技術，將大腸桿菌改造成全球首株「合成嗜甲醇菌」，該菌可利用由溫室氣體轉化成的甲醇，生產各式高價值含碳化合物。

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