秋冬新冠疫苗選定JN.1 10月開打

疾管署昨公布秋冬新冠疫苗株選定JN.1，10月1日起與流感疫苗同步開打。 （示意圖，資料照）

2024/07/11 05:30

550萬劑莫德納 50萬劑Novavax

〔記者林惠琴／台北報導〕秋冬新冠疫苗株選定結果出爐！衛福部疾管署長莊人祥昨公布，經專家討論，考量動物試驗JN.1疫苗抗體效果高於KP.2疫苗、國際疫苗株建議，以及要促進接種率，決定採用JN.1疫苗，十月一日起與流感疫苗同步開打，預計採購五五○萬劑莫德納及五○萬劑Novavax疫苗。

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衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎表示，目前上升變異株KP.2、KP.3皆由JN.1衍生，同一家族突變位點差異小，其中一種作為疫苗株，引發的免疫反應均可對其他兩種病毒株產生交叉保護力。

李秉穎指出，動物試驗接種莫德納JN.1疫苗，對JN.1中和抗體效價可達三五五，對KP.2、KP.3也有二一七、二○六，但KP.2疫苗對JN.1、KP.2、KP.3效果略低，依序為二八八、一九六、一○九。

李秉穎說明，世衛組織（WHO）、歐洲、日本、韓國，以及美國疫苗及相關生物製品諮詢委員會（VRBPAC）均建議今年秋冬接種單價JN.1疫苗，美國食品暨藥物管理局（FDA）則建議單價JN.1或KP.2疫苗。WHO也提到，病毒不斷變異，不可能永遠等新疫苗生產，尤其高風險族群早點打「利大於弊」，經ACIP討論評估，建議我國今年秋冬使用JN.1疫苗。

莊人祥指出，確定採購JN.1疫苗包含五五○萬劑莫德納及五○萬劑Novavax疫苗。至於KP.2疫苗，聽說藥廠只供貨給美國、加拿大，「買不買得到也是問題」。

莊人祥說明，莫德納JN.1疫苗已送件由食藥署審查藥證中，預計可趕上十月開打，但Novavax的JN.1疫苗可能八月送件審查，加上交貨等事宜，希望今年底前可打。

疾管署長︰接種目標至少涵蓋20％

今年流感疫苗採購六六三萬劑，莊人祥強調，新冠與流感疫苗將同步於十月一日開打，有助提高接種率，及時讓高風險族群獲得保護力。今年秋冬新冠疫苗接種目標至少涵蓋廿％、約四六○萬人口，並期望六十五歲以上接種率至少四成，有些高風險族群可能要打兩劑。

莊人祥指出，明年與莫德納合約還有二七○萬劑，之後逐年評估是否持續公費接種，現階段「沒有自費打算」。

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