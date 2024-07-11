照顧罹病養父母20多年 新北表揚孝行楷模

新北市孝行獎七位孝行楷模，昨在議會接受市長侯友宜表揚。（新北教育局提供）

2024/07/11 05:30

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市長侯友宜昨天表揚七位孝行獎的楷模，教育局長張明文指出，得獎者張玫琦辭職返鄉，長期照顧患病的母親與年邁的父親；邱品嘉的養父母年邁罹病，她親力親為照護雙親廿多年。侯友宜說，百善孝為先，市府每年辦理孝行楷模選拔及表揚，傳達孝道的重要性。

教育局表示，張玫琦原在南部從事房地產業，她的母親在二○一三年罹患失智症，身體退化後長期臥床，近九十歲的父親也需要照顧，張玫琦辭職返回深坑老家照顧雙親，一家三人睡在一樓客廳，她廿四小時看顧雙親，去年父親不幸中風、肺炎住進加護病房，在醫院與家庭辛苦奔波。

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當地的昇高里里長李傳震說，鄰居對張玫琦的孝行都讚譽有加，她也不吝把長照心得分享給鄰居，他常到張家探視，見證張玫琦十一年的孝心、孝行。

教育局說，邱品嘉一出生就被收養，養父母忙於工作，她自小就主動分擔家務，雙親年邁後出現行動不便、失智症、心血管疾病等，邱品嘉感念養父母的養育之恩，悉心照料，盡力提供最好的照護資源。

新莊區福基里里長王曜輝表示，邱品嘉陪伴父母就醫，有時父母情緒不穩，她總是耐心安撫，從生活中實踐孝悌美德。

另外，其他五位孝行獎楷模，分別是鄭丞志、蔡依恬、李東茂、朱珮珊及葉姵妤，都有孝心滿滿的感人事蹟。

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