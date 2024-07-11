南市小黃公車增7區11路線 10月起開跑

小黃公車累計已服務超過20萬人次。 （南市交通局提供）

2024/07/11 05:30

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市小黃公車持續擴大服務範圍，交通局已完成第五期十一條小黃公車新路線評選作業，服務版圖擴及至新化、後壁、新營、麻豆、下營、鹽水、安南等七個行政區。交通局表示，業者籌備後力拚今年十月起陸續上線，溪北地區小黃公車也將補上最後一塊拼圖，達成「溪北地區，區區有小黃公車」服務。

溪北地區 達成區區都有

交通局指出，南市自二○一九年年推動以來，目前全市已有卅一條路線，涵蓋廿個行政區，累計服務超過廿萬人次，每月使用量也屢創新高，已突破八千人次，無論長者就醫、孩童就學、居民日常生活採買等都十分便利。

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交通局長王銘德表示，這次十一條路線深入後壁、鹽水、新營、麻豆、下營、新化、安南等地，都是首次有小黃公車駛入。原已有小黃公車服務的西港、七股、佳里、六甲、柳營、東山及官田，也將有更多路線投入服務。

王銘德說，本批規劃路線全數上線後，台南小黃公車共計有四十二條路線，擴及廿七個行政區，且溪北地區將達成「區區都有小黃公車」，搭配既有公車路線，串起各地綿密公共運輸服務。

有固定班次 也可預約服務

公運處長吳俁之表示，十一條路線已完成評選營運業者，未來將分別由「成功汽車股份有限公司（台一大車隊旗下）」及「皇冠交通股份有限公司（中華衛星大車隊）」負責營運。服務方式與過去相同，固定班次比照一般公車，可在站牌處候車，另預約服務須二人以上共乘，最遲在搭車前一天下午五點前，電話進線或利用「大台南公車APP」內小黃公車專區預約功能，可預約每日早上六點到晚上十點的時段。

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