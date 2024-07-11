為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

南市小黃公車增7區11路線 10月起開跑

小黃公車累計已服務超過20萬人次。 （南市交通局提供）

小黃公車累計已服務超過20萬人次。 （南市交通局提供）

2024/07/11 05:30

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市小黃公車持續擴大服務範圍，交通局已完成第五期十一條小黃公車新路線評選作業，服務版圖擴及至新化、後壁、新營、麻豆、下營、鹽水、安南等七個行政區。交通局表示，業者籌備後力拚今年十月起陸續上線，溪北地區小黃公車也將補上最後一塊拼圖，達成「溪北地區，區區有小黃公車」服務。

溪北地區 達成區區都有

交通局指出，南市自二○一九年年推動以來，目前全市已有卅一條路線，涵蓋廿個行政區，累計服務超過廿萬人次，每月使用量也屢創新高，已突破八千人次，無論長者就醫、孩童就學、居民日常生活採買等都十分便利。

交通局長王銘德表示，這次十一條路線深入後壁、鹽水、新營、麻豆、下營、新化、安南等地，都是首次有小黃公車駛入。原已有小黃公車服務的西港、七股、佳里、六甲、柳營、東山及官田，也將有更多路線投入服務。

王銘德說，本批規劃路線全數上線後，台南小黃公車共計有四十二條路線，擴及廿七個行政區，且溪北地區將達成「區區都有小黃公車」，搭配既有公車路線，串起各地綿密公共運輸服務。

有固定班次 也可預約服務

公運處長吳俁之表示，十一條路線已完成評選營運業者，未來將分別由「成功汽車股份有限公司（台一大車隊旗下）」及「皇冠交通股份有限公司（中華衛星大車隊）」負責營運。服務方式與過去相同，固定班次比照一般公車，可在站牌處候車，另預約服務須二人以上共乘，最遲在搭車前一天下午五點前，電話進線或利用「大台南公車APP」內小黃公車專區預約功能，可預約每日早上六點到晚上十點的時段。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

生活今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播