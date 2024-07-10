原民保留地禁伐補償 竹縣用AI遙測

竹縣府執行原民保留地禁伐補償作業勘查，不只做好水土保持，也提高碳匯面積。（原民處提供）

2024/07/10 05:30

提高勘查、判釋森林禁伐現況準確度 做好山林水保 獲金圖獎肯定

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣近年把AI科技深入運用到執行原住民保留地的禁伐補償政策上，不僅提高勘查、判釋山區森林禁伐現況的準確度，增加原民申請禁伐獲得補償的配合意願，還因此做好了山林水保並增加境內碳匯面積，獲第廿屆金圖獎「國發會智慧國土年度特別獎」推動服務獎的肯定。

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沒濫墾每公頃3萬 4月受理申請

縣府原民處表示，全國廿六萬公頃的原住民保留地有三分之二作為林用，針對禁伐區、廿年獎勵期滿的造林地以及竹木覆蓋率七成以上且沒有濫墾、濫伐狀況的原民保留地，給予每公頃三萬元的禁伐補償金，從二○一六年起，每年四月受理申請。

新竹縣最初靠十一名傳統人力目視檢測判斷勘查後發放補償，但受限這些保留地多在深山，有些地方非常難到，次年導入無人機空拍輔以手動圖繪，二○一九年再改用衛星科技，透過高解析度的光學衛星影像，開啟遙測技術加入後，以GIS（地理資訊系統）技術來提高正確性。

連3年合格率逾99% 且加速作業時程

二○二○年以後則導入了AI自動化判釋功能，使準確率持續提升，使得申請案之後連三年合格率超過九十九％，降低人工作業時間，加速檢測和發放補償金的作業時程。

影響所及，新竹縣內願意提出禁伐補償的原住民申請者變得越來越多，從二○一七年的四○一九件，到去年暴漲到八七三三件，實際核出的補償金也從原來的一億兩千多萬，到去年就核出兩億三千多萬，讓更多原住民保留地上的森林獲得永續發展。

竹縣府執行原民保留地禁伐補償作業勘查，導入遙測和AI技術辦理。（原民處提供）

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