獲選赴澳遊學 苗栗20學子秀英語

苗栗縣獲選赴澳洲遊學的國、高中生，以賽夏數字歌曲調寫成《歡迎來苗栗》的歌曲，用英、客雙語邀請澳洲朋友回訪。（記者張勳騰攝）

2024/07/10 05:30

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府透過澳洲辦事處媒合，推動「澳視群英 展翅計畫Bridge to Success 三.○」，安排廿名國、高中菁英學生八月三日赴澳洲馬斯登中學遊學，這廿名學子經過初試及中英文口試層層關卡才脫穎而出；苗栗縣長鍾東錦昨接見，學生們秀出流利的英語，鍾東錦期勉參與學生，此計畫是很好的歷練，不僅可學英語，還可拓展國際視野，未來與世界接軌，希望能收獲滿滿。

此次的澳視群英展翅計畫有國立苗栗高中、國立苑裡高中、國立苗栗高商、私立建臺中學、明仁、公館及照南等校高、國中生各十人獲選，將於八月三日赴澳洲馬斯登中學進行廿一天的學習之旅。

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廿名學生同時也肩負推廣苗栗縣的文化特色及農產品等任務，昨天他們以賽夏數字歌曲調寫成《歡迎來苗栗》的歌曲，用英、客雙語邀請澳洲朋友回訪，另以流利英語和生動圖文，介紹苗栗縣觀光、文化特色、宗教、農特產等；鍾東錦稱讚學生台風穩健，表現不錯。

鍾東錦勉勵參與計畫學生，讓自己在英語各方面能力大幅精進，也交到許多國外的好朋友，在課程和文化差異都有不同的體驗和歷練。

與會的澳洲辦事處資深商務經理陸竹甄則期勉赴澳學子，除學習英語、交朋友外，學習過程可多觀察澳洲生活與教學等不一樣的地方。

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