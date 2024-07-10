花縣府發振興券 議員批先斬後奏

花蓮0403地震後觀光客減少，知名的景點七星潭暑假遊客不若以往。（記者王錦義攝）

2024/07/10 05:30

預計籌措10億 8月每人發3千 但議會仍未收到追加預算提案

〔記者王錦義／花蓮報導〕為了振興○四○三地震後地方經濟，花蓮縣政府自籌財源打算發振興券，預計籌措十億元預算，每人發三千元。但無黨籍議員楊華美說，縣府六日預告八月將發放「縣民振興券」，但花蓮縣議會廿二日才要召開第十次臨時大會，議會尚未收到縣府追加預算提案，先斬後奏之舉，令人遺憾。

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縣府否認指控 已送議會審議

縣府回應指出，目前已經向議會提案，很多政策可以由行政機關先行研議，然後在送議會審查，像是行政院最近要研議明年提高公務員的薪水，也是依照行政的法規去走，之後再送立法（監督）機關去審議合理性跟必要性，沒有所謂先斬後奏的問題，縣府、議會是平行的機關，議會可以針對提案內容進行討論。

縣府行政暨研考處長吳昆儒說，目前會推行這項政策就是地震後經濟很不好，觀光客少太多，整個花蓮內需的狀況不佳，因此以擴大內需的概念，投入振興券的政策，希望攪動縣內的經濟，目前追加減預算已經送入議會，之後議會要求進行專案會議會在依程序進行。

議員不滿先發消息 挾民意逼議會

楊華美說，所有議員跟民眾一樣，透過媒體、縣長徐榛蔚與立委傅崐萁在公開場合發言才得知消息。此案未經過議會監督審議，即擅自發布消息，讓民眾殷殷期盼。就程序而言，縣府所有預算要動支、追加減，都需經過議會審議通過，挾民意逼議會這不是第一回。

綠營允支持好政策 要求說清楚

民進黨縣議會黨團總召張美慧則說，若縣府提出好的政策，民進黨一定支持；但她提醒，縣府若用公帑發放振興消費券，執行方式、發放對象一定要說清楚講明白，應避免給外界留下「大灑幣印象」。

國民黨花蓮縣議會黨團書記長吳東昇說，震後花蓮經濟受到很大影響，縣府發放振興消費券是對的，但務必要縝密規畫，花十億元一定要發揮加成的效果，讓效益極大化。

縣府去年九月加碼發放重陽禮金，納入六十五至八十四歲長輩，提前在立委選舉前公布大利多，但因作業不及加上追加預算需要議會審議時間，導致重陽節過了卻沒領到，引發抱怨，當時議員批評縣府竟把發放不及的責任甩鍋給議會，縣府社會處當時對於造成困擾在議會定期大會程序會致歉。

花蓮0403地震後觀光客減少，知名的夜市東大門暑假遊客不若以往。（記者王錦義攝）

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