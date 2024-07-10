2020年前設立店家 北市府：可採記點暫緩裁罰

南西中山商圈成年輕人、國外旅客近年愛去的地點之一。（記者楊心慧攝）

2024/07/10 05:30

〔記者楊心慧／台北報導〕台北南西中山商圈及赤峰商圈百間店連署自救，台北市長蔣萬安昨受訪強調，市府會確保商圈既有的發展方向，都發局也會朝向都市計畫通盤檢討方式來解決；台北市都市發展局昨說明，中山及赤峰商圈已遞件申請《台北市政府處理商圈內住宅區違反都市計畫法第七十九條第一項裁處作業原則》，只要審查通過，二○二○年前設立的店家即可採計點方式暫緩裁罰。意指二○二○年前設立的店家可就地合法，二○二○年後設立的店家違規使用，仍須停業或改善。

須50家提出申請 訂定自律規則

台北市都發局過去提出有條件放寬店家違反《台北市土地使用分區管理自治條例》解套方式，透過「台北市政府處理商圈內住宅區違反都市計畫法第七十九條第一項裁處作業原則」，由商圈組織、發展協會提出申請，逾五十家於二○二○年前設定的店家便可提出申請，並訂定自律項目規定，如環境清潔、噪音等規範，審查通過後，將由環保局、衛生局不定期稽查，違規即記點一次，一年內累計達三點即會被裁罰。都發局說明，兩商圈已遞件申請，目前依照規定審理中。

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都發局表示，中山及赤峰商圈土地使用分區大部分為「第四種住宅區」，依規定該分區作餐飲、零售等商業使用需臨接八公尺以上道路，並需符合樓層、面積等允許使用條件。

赤峰商圈近年為台北文創新熱點，時髦的服裝店、文青咖啡館、創意料理、時下最流行的手作小物等，是年輕人最喜歡旅遊及購物的景點，尤其是假日時，觀光客蜂擁而至，讓小巷弄成為帶動經濟最熱門之處。（記者楊心慧攝）

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