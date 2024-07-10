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新聞辭典─「住四」開店 須臨接8米以上路寬

2024/07/10 05:30

〔記者何玉華、楊心慧／台北報導〕根據「台北市土地使用分區管制自治條例」，「南西中山商圈」使用分區主要為「住四」，雖以住宅使用為主，但允許公害最輕微的輕工業與一般零售業等使用；依性質、用途、規模，訂定的五十六組使用項目中，最常出現在住宅區的是第十七組到廿八組，主要為日常用品零售業、零售市場、飲食業、餐飲業、日常服務業及一般事務所。

這次引起爭議的多為第廿一組的「飲食業」，根據「台北市土地使用分區附條件允許使用核准標準」，「飲食業」在「住四」經營的核准條件為應臨接寬度八公尺以上道路、限於建築物第一層及地下一層使用。

二○○九年廢除營利事業登記，只要辦理商業登記就可以營業，無法規範是否符合土地使用管制，因此衍生師大商圈問題。自二○二○年起，全面要求商業登記預審，在申請商業登記時，需先至「營業場所預先查詢系統」查詢是否符合都計建管規定，辦理登記時檢附符合規定的查詢結果，若不符合都計建管規定將撤件，申請人須另擇其他合法營業場所或刪除不符規定的營業項目，才可續辦登記。

在有預審制度下出現違規使用有兩種可能，一是「異地登記」，例如總公司登記在新北市的連鎖店，在北市開店時不會另外再要求辦理商業登記；二是營業項目跟登記項目不符，則由權責機關定期現場稽查或接獲檢舉處理，查證違規屬實，依都市計畫法可連續裁處六萬元以上卅萬元以下罰鍰外，並停止供水、供電。

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