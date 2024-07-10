師大商圈翻版》台北中山、赤峰商圈違規店家 限2個月改善

心中山線形公園假日都會有文創市集，使得南西中山商圈成為民眾喜歡的好去處。（記者楊心慧攝）

2024/07/10 05:30

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市南西中山商圈及赤峰商圈近期高達百間店家遭檢舉違反《台北市土地使用分區管理自治條例》，市府要求限期兩個月改善，否則可勒令停業、最高可罰卅萬元；店家組成自救會，盼展延裁處時間，並呼籲市長蔣萬安別消滅兩大商圈；市議員陳怡君批評，蔣萬安如此揮大刀，恐使好不容易發展的商圈付之一炬；議員顏若芳、柳采葳表示，北市府若執意消滅，兩商圈恐成師大商圈翻版！

百家店面臨停業危機 成立自救會

北市府近年投入預算打造心中山線形公園，假日還有文創市集，使中山商圈吸引不少國內外旅客前來，近年商業快速發展；近期店家遭大量檢舉違規使用，台北市商業處與都發局進行稽查，並發文違規店家限期改善，百家店面臨停業危機成立自救會，在臉書上發表「南西商圈不分手宣言」自救，盼北市府由副市長組織跨局處平台，偕同學校及民間學術團體，正視並解決此歷史共業，修改不合時宜僵化法規。

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顏若芳認為，北市府執意消滅中山及赤峰商圈，恐重蹈師大商圈覆轍，她也批評過去曾是該選區立委的市長蔣萬安翻臉比翻書快。

里長：中山商圈居民 對噪音、油煙店較反彈

中山區民安里長王俊堯表示，現階段中山商圈居民對於有噪音、油煙的店家較反彈，但輕食類、手搖飲店等較無意見，他認為目前可以重新檢視都市計畫，檢討目前法規上是否要修改之處。

柳采葳表示，過去蔣萬安於競選期間多次提到重視兩商圈發展，且當地希望商圈發展帶動地方，不合時宜的規定就應放寬，盼市長研擬出最妥適辦法，別讓中山商圈跟赤峰商圈變成「師大商圈翻版」。

陳怡君：市府還在官網 推銷赤峰

陳怡君則批評，赤峰商圈近年為台北文創新熱點，文青咖啡館、創意料理、時下最流行的手作小物等，成年輕人最喜歡旅遊及購物的景點，然而諷刺的是赤峰商圈獲北市商業處及觀傳局「認證」在官網推銷民眾是假日好去處，如今蔣萬安卻打算揮大刀，讓不易發展的商圈付之一炬，斷了年輕人創業心血。

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