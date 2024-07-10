台北師大商圈變更部份商業區 居民抵制

昔日師大商圈多數商家因違反《都市計畫法》遭開罰而陸續停業。（記者詹湘淇攝）

2024/07/10 05:30

〔記者詹湘淇、楊心慧／台北報導〕師大商圈十二年前因商業發展迅速，衍生噪音、空污、垃圾等環境問題，引發當地居民抗議，北市府於二○一二年依《都市計畫法》整治師大商圈，許多違規使用店家遭開罰後陸續停業，之後幾年居民與商家間對抗不斷，商圈協會於二○一九年向市府陳情，盼變更第三種住宅區部分街廓為商業區，但審查過程當地居民仍強烈反對，全案擱置至今。

師大商圈屬第三種住宅區，根據《都市計畫法》規定，「第三種住宅區（住三區）」內餐飲、零售、服飾店必須設在八公尺以上巷道，但師大商圈多數店家都設於六公尺以下巷道，因此屬違規使用。

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住戶與商家對峙 最後留無明火店家

市議員李柏毅表示，師大商圈當時有許多住戶抱怨樓下商家，雙邊衝突不斷，才交由土管規定決定可開設的業別，最後只留下無明火的咖啡廳或文創店，起初雖有些店家認為自身權益受損，但因當地已有明文規定，目前已沒有類似衝突狀況。

民進黨議員顏若芳表示，當年的師大商圈吸引了許多青年創業家和工作室，但後來因市府無能調解商家與住民的衝突，反而讓大量的商家撤出，讓師大商圈一蹶不振，時至今日才在想辦法行銷、補破網。

師大龍泉商圈促進會理事長許勝雄說，師大商圈當年膨脹速度過快，因此衍生噪音、污染與停車相關問題，引發周邊居民抗議聲浪，後續市府取締商家時在當地造成許多衝突，但多年後商家樣態改變不少，目前都與居民和平共處。

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