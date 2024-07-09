台北大巨蛋白椅會吃球 年餘未改善

民進黨市議員許淑華表示，大阪巨蛋的座椅皆為深色系，呼籲市府應立刻公布台北大巨蛋缺失改善時程。（擷取自許淑華臉書）

2024/07/09 05:30

〔記者何玉華、詹湘淇、林宥辰／台北報導〕職棒七日在台北大巨蛋的獅象大戰，因白色座椅干擾視覺，引起全壘打判決爭議，台北市長蔣萬安昨表示，座椅在二○二二年七月柯市府時就安裝完成，他上任後首次視察大巨蛋發現有「吃球」疑慮，要求遠雄加裝椅套，但時隔一年半至今並未改善，市議員許淑華痛批，蔣萬安只會跳針「請遠雄改善」，質疑「遠雄是大到連市長的要求都不用理會嗎？」民眾黨議員陳宥丞則批評蔣市府只會甩鍋前朝。

陳宥丞不滿蔣又甩鍋前朝 擬發起募款解決

事實上，去年一月十六日蔣萬安首度進大巨蛋視察，便針對座椅顏色恐吃球提出質疑，但至今仍未改善，對此，蔣昨受訪表示，已請體育局再一次要求遠雄即刻改善、解決問題，並強調白色座椅在二○二二年七月柯市府時就安裝完成。但遠雄僅表示，活動主辦方若對場館設備有任何意見回饋，都可以隨時直接溝通，未再進一步說明。

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遠雄：活動主辦方對設備有意見 可隨時溝通

陳宥丞則批評蔣市府甩鍋前朝，既然市府管不動遠雄，遠雄也不想回應球迷，他願意發動募款幫遠雄改座椅，並開放民間上網評選座椅顏色。

許淑華：大巨蛋屢出現問題 蔣態度不夠強硬

許淑華表示，每當大巨蛋發生重大缺失，蔣萬安只會說：「請遠雄改善」，她要叫醒還在睡的市長，市府是主管機關，對大巨蛋的營運有關鍵決策權，必須用更強硬的態度監督管理，吃球和漏水問題一拖再拖，還要破壞選手與球迷的權益多久？

陳宥丞指出，國際賽事單位觀察場館時，連球員休息室、更衣室、止滑細節都會列入考量，而非像遠雄肆無忌憚僅考量每年七十％的北市府評分項目；未來若真影響國際賽事申請資格，讓大谷翔平、達比修等一流球員在台灣受傷，遠雄賠得起嗎？蔣市府不要再將大巨蛋當藍綠白的政治操作遊戲，遠雄也不要躲在市府後面，「這樣的白色幽默一點都不好笑」。

體育局表示，大巨蛋落成時便邀請美國職棒大聯盟（MLB）專業場務人員會勘，且將「打者之眼」改為深色避免影響打者視覺，遠雄也邀請棒球隊伍進行測試賽，球員整體反應良好可適應。針對白色座椅吃球疑慮，已要求遠雄儘速與職棒大聯盟研商、彙集專業意見及球員使用體驗，在符合國際棒球賽事標準前提下，朝加裝椅套改善。

體育局：缺失均列考核 若營運不善可解約

體育局強調，大巨蛋雖為BOT場館，但市府仍嚴格督導，針對場館缺失都派員現勘、掌握改善進度，也要求遠雄定期說明修繕作為，所有缺失項目均列入紀錄，納入後續整體營運績效評估中；明年度由大巨蛋營運績效評估委員會進行通盤考評，若連兩年評分未達七十分，則視為營運不善，最重可予以解約。

大巨蛋啟用以來，常傳出漏水的狀況，如今又因白色座椅，有「吃球」疑慮。（資料照）

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