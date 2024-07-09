登山、潛水、攀岩 歐美客偏好戶外活動

旅遊業者表示，歐美旅客偏好參與戶外活動。（飛亞旅行社My Taiwan Tour提供）

2024/07/09 05:30

〔記者蔡昀容、吳亮儀／台北報導〕歐美遊客越來越愛來台，除商務外，被台灣山、海等野外冒險活動吸引的年輕人也越來越多。旅遊業者提到，歐美遊客與亞洲遊客購買的旅遊產品不太一樣，歐美「以戶外活動為主」，不少熱門的高山山屋床位還設外籍保留名額；另外，潛水、攀岩也是歐美遊客熱愛的戶外冒險活動。

極限攀岩運動是歐美遊客愛好的戶外活動，位於新北市貢寮區的龍洞岬角是攀岩界中極富盛名的「龍洞攀岩場」，六百多條攀岩路線從基礎到極困難都有，常可看到戶外冒險公司帶著許多外籍遊客到此攀岩，以歐美客居多。

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尊榮國際旅行社產品總監李英明說，歐美客對自然景觀、歷史文物和戶外運動較有興趣，喜歡離島、海岸線、山脈等景致，潛水、單車、健行等活動也很熱門。

飛亞旅行社（My Taiwan Tour）執行長吳懷紳則分析，歐洲因地形較少高山，而戶外運動則是美國人日常生活的一部分，因此他們對大自然活動較有興趣。吳懷紳觀察，歐美客第一次來台和第二次來台觀光的目標差別很大，「第一次來多留在台北造訪重要景點，例如台北一○一、故宮。第二次就會往郊區或外縣市跑，例如陽明山、太魯閣」。

吳懷紳坦言，花蓮地震後少了太魯閣景點，業者會建議改安排其他花蓮景點，例如七星潭等地，蔚藍太平洋海岸線仍值得一訪。

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