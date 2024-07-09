Q1美、歐旅客數 超越疫情前／較2019年同期約成長8%、7% 未來鎖定商務客群留台消費

2024與2019第一季來台人次比較

2024/07/09 05:30

〔記者吳亮儀、蔡昀容／台北報導〕不只日本、韓國旅客愛來台灣，今年第一季美國、歐洲來台的外籍旅客數雙雙超越新冠疫情前的二○一九年，同期分別成長約八％和七％。觀光產業已開始將重點擺在歐美高消費客群，觀光署也認為商務客群來台後能創造更多觀光產值。

日韓客尚未恢復疫前水準

觀光署今年第一季來台客統計出爐，共二○四．九萬人次。日本客三十五萬、韓國客三十一．七萬，雖分居前兩名，但比起疫情前呈現衰退狀態，美歐客則表現亮眼，雙雙成長。以美國為例，排名第四、約十五．二萬人次；歐洲也有九．八萬人次，都超越二○一九年第一季。產業界觀察，美國來台人數成長這麼快，應以科技業為主的商務行程居多。

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中國禁止旅客來台旅遊，我國今年度旅客目標從一千二百萬人次下修為一千萬。產業和政府原本認為應吸引其它亞洲國家遊客以補來客數，但日韓客遲未恢復疫情前水準，歐美客卻已超越疫情前且也有高消費力，是很好的爭取對象。

觀光署署長周永暉分析，東北亞、東南亞航班尚未恢復，北美恢復情況則符合預期，因此觀光署將北美市場列入二○二四及二○二五年的重點。他指出，北美市場著力點除了航空，希望吸引轉機客入境半日遊或一日遊，郵輪市場也在布局；觀光署也將在加拿大溫哥華設台灣觀光服務處，服務北美需求。

北美市場列入服務重點

學者則認為國內旅遊業者要改變思維，「把歐美高消費旅客商務行程後多留台灣玩幾天」，創造更高消費。

交通部長李孟諺表示，除了東北亞、東南亞國家是最主要客源，北美市場也是重要且持續推動宣傳的對象，「很多航空公司新開設美國西岸的航線，但仍有增加的必要，會要求民航局協助」。

靜宜大學觀光系副教授黃正聰指出，歐洲和美國商務客的消費能力相當驚人，來台多住高價觀光旅館，「未來可思考高端旅遊，讓這些商務客在出差後多留在台灣幾天旅遊。」

學者建議開拓高端旅遊

黃正聰舉例，觀光業可以和其它產業異業結盟，例如在歐美商務客出差過程順道旅遊，以高端市場增加產值，這是該思考的另類觀光出路。

2024年第一季歐美旅客來台數，超越疫情前2019年的盛況。（飛亞旅行社My Taiwan Tour提供）

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