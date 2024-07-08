前金運動中心 結合AI健身器材

前金運動中心的智慧射箭。 （記者葛祐豪攝）

2024/07/08 05:30

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長陳其邁力拚任期內建置十四座運動中心，第八座的前金運動中心昨天開幕，結合AI智慧健身器材，陳其邁也親身體驗擬真的激流泛舟；另六座目前正興建中，二○二六年能全部完工。

運發局整修前金國小活動中心，斥資四千九百萬元活化為前金運動中心，委由「動能運動工作室」營運，上週起開放試營運。該運動中心距離前金捷運站僅兩分鐘路程， YouBike2.0就在門前，能讓周遭居民就近運動。

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泳池有AI防溺系統 專業健身教練指導

高市運發局長侯尊堯表示，前金運動中心最大特色是結合時下最新AI科技，引進智慧健身器材，例如ICAROS飛行器、健身球、智慧射箭、宇康激流泛舟等，將運動與遊戲結合；此外，泳池也配置安心泳SAFESWIM AI防溺系統，現場都有專業健身教練訓練指導，讓銀髮族、身障者也能享有運動健身的權利。

健身房特定時段 長輩免費使用

市長陳其邁昨天參加開幕典禮，還體驗擬真的激流泛舟運動，他說，前金運動中心在寒暑假以及平常假日，游泳池上午七點至九點，健身房每日十二點至下午兩點，提供六十五歲以上長輩免費使用，其他時段也只要半價廿五元的銅板價。

前金運動中心綜合球場可作為籃球或羽球課程，有六面羽球場每小時收費三五○元；三樓則為健身房、舞蹈瑜珈教室等，健身房每次收費五十元，後續將規劃各種運動課程，包括空中瑜珈、TRX訓練等。

陳其邁力拚二○二六年任期內建置十四座運動中心，另六座都已動工，岡山運動中心今年底可望完工，楠梓、三民、鼓山運動中心及路竹高中運動中心，都預計明年完工，最後一座完工的小港運動中心，預計於二○二六年年中完工。

陳其邁（右）與黃捷（左）體驗擬真的激流泛舟運動。 （記者葛祐豪攝）

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