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宜蘭林姿妙涉貪案 林再喊沒做壞事

2024/07/03 05:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣長林姿妙涉貪污等四案，宜蘭地方法院昨天針對「一五五八地號免課徵土地增值稅案」開庭詰問證人，林姿妙及女兒林羿伶等九名被告出庭。林姿妙在開庭前受訪強調「我沒有做壞事啊！」相信司法會還她清白。

〈tag_a林涉四案 前年被起訴

林姿妙、林羿伶與宜蘭縣政府團隊等涉及貪污、偽造文書、財產來源不明、洗錢等罪嫌，前年八月廿三日被起訴，宜蘭地院去年開多次準備庭後，今年六月十二日起召開審理庭，林姿妙昨在律師陪同下快速步入地院，出庭前受訪指出，她簡單做人，認真做事情，一直以來都實實在在，相信法律是公正的。

免土增稅促成換地 涉不正當利益

宜蘭地院昨天也傳喚前國民黨立委楊吉雄等人，釐清林姿妙母女是否以處理羅東鎮公正段一五五八地號，免徵一百一十二萬土地增值稅，換取地主劉石純、陳正勳等人的九八地號土地，從縣長競總繼續無償提供作為二○二○年總統大選競總，獲取二百四十萬元不正當利益。

楊吉雄在庭上證稱，租賃九八地號作為競總過程，林姿妙不知情，一開始是林羿伶「拜託」他找溪南總部，興建跟拆除都由他出錢，租金五個月十萬元、興建二百五十萬元，事後林羿伶不好意思，有還一百多萬元。

楊吉雄稱，因捨不得拆除總部，建物產權想賣給地主，才申請臨時建物延後，他為支持前縣長呂國華選立委及韓國瑜選總統，取得地主同意再提供出來，這些林姿妙母女都不知道，建物申請及後續三次延長使用，均由他找建築師處理。

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