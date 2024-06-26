永和大陳都更單元7 將蓋3棟36層大樓

大陳單元七都更案範圍內建物老舊、巷道狹窄，衍生公安疑慮。（記者賴筱桐攝）

2024/06/26 05:30

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府推動永和大陳社區公辦都更案，其中單元七目前在公開展覽階段，已舉辦公聽會，更新基地面積達四千多坪，預計興建三棟地上卅六層、地下六層的住宅大樓，並回饋社會住宅與市民活動中心，還有兩百坪開放空間，提升生活品質。

回饋37戶社宅、3百坪活動中心

都市更新處處長林炳勲指出，永和大陳社區全區約八．七公頃，因為面積太大，分為七個單元推動公辦都更，其中單元七面積達四千多坪，範圍內既有建物老舊窳陋、公共設施不足，巷道狹窄恐影響救災動線，衍生公安疑慮。

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林炳勲表示，更新後預計興建三棟地上卅六層、地下六層的集合式住宅大樓，配合「都更二箭」政策，申請容積獎勵，實施者將回饋卅七戶社會住宅及三百多坪市民活動中心，並留設兩百坪開放空間，供周邊居民使用，提升生活機能，市府將加速審議效率，希望住戶早日入住安全舒適的新家。

都更處說明，大陳都更案全面推進，其中單元一、四公告招商中，單元二已完工入住，單元三去年十一月核定，住戶已搬遷完成，將接續辦理拆除工程，單元五由實施者研擬計畫，單元六去年四月送件，尚在審議中，單元七公展結束後，將進入審議階段。

城鄉發展局局長黃國峰指出，目前新北市公辦都更案共有十六件已完成招商，市府持續推動樹林、土城、永和等大型公辦都更案，期望藉由市府主導重建帶頭示範，促進民間都更案加速整合，改善市容及公共安全，逐步翻轉城市風貌。

永和大陳單元七都更案預計興建地上三十六層的集合式住宅大樓。圖為完工模擬圖。（都更處提供）

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