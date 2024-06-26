巨鯨游進碧潭 夜間發光、噴水秀

巨型超萌鯨魚晚間會發光，成為打卡新地標。（觀旅局提供）

2024/06/26 05:30

〔記者陳奕劭／新北報導〕「碧潭水舞祭」推出第二波地景水舞，巨型鯨魚即日起至八月卅一日進駐新店碧潭風景區，每天下午三點至晚間九點，每逢整點與半點展示超萌的噴水表演，晚上六點至十點亮燈，民眾可以看見閃耀的巨型鯨魚在碧潭水岸駐足，成為最「鯨艷」的打卡新地標。

噴出5公尺水柱 彷彿鯨魚在呼吸

觀光旅遊局長楊宗珉表示，這座巨大鯨魚融合現代藝術與自然元素、體現環保理念，每天下午三點起每逢整點及半點，會噴出高達五公尺的水柱，彷彿活體鯨魚在呼吸與游動。每週末晚間六點卅分至七點，有在地團體演出，包含傳統民俗技藝、國樂、原住民舞蹈與扯鈴等表演。

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另外，「碧潭水舞祭」預定八月十四日、廿一日晚間施放最後兩場煙火，秒數長達三百秒，結合巨型水上地景裝置，和煙火構成絕美畫面，再度點燃碧潭夜空。

18個景點集章抽大獎 活動至7/21

楊宗珉補充，「景點集章抽大獎」活動即日起至七月廿一日，遊客造訪新店渡口、瑠公史蹟紀念碑、碧潭堰魚道、碧潭吊橋、碧潭藝術大街、長興宮、開天宮、碧潭商圈遊客服務中心等共十八個景點，掃描QR Code集點，有機會抽中iPhone15、LG濕拖清潔機器人等大獎；遊客前往碧潭廣場商場，出示集滿十點證明並加入LINE會員，有機會抽限量「超大型鯨魚抱枕」。

碧潭文史走讀 開放線上報名

另外，即日起至七月廿日每週六舉辦「碧潭文史走讀」，每場次限定二十名，開放線上報名，由新北市文史協會帶領民眾展開「碧潭右岸水文化歷史巡禮」，造訪瑠公圳、開天宮，探究新店開發歷史；也可參加碧潭西岸「穿越時空灣潭行」，搭船造訪懷古幽情的灣潭渡口，參觀和美煤礦、下埔土地廟、海會寺等景點。民眾可至碧潭商圈、光明街商圈品嘗小吃，或順遊泰雅族特色的烏來老街、雲仙樂園，附近也有新店裕隆城等室內景點。

迎接炎炎夏日，新北市立鶯歌陶瓷博物館即日起每週三至週日免費開放戲水池，週三到週五是上午九點半至下午五點，週六、日及國定假日延長到晚上六點，週一及週二不開放，一旁備有簡易沖洗區及淋浴間。

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