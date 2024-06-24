北市頒市長獎 分享學子逆境向學

台北市長蔣萬安（左二）昨出席市長獎頒獎典禮，與得獎學生擺出各種姿勢拍照。（記者方賓照攝）

2024/06/24 05:30

〔記者江采蓁／台北報導〕台北市教育局昨日舉行台北市立大學、特教學校、公私立高職與國小一一二學年度市長獎頒獎典禮，市長蔣萬安與教育局長湯志民到場為獲獎學生獻上祝福；教育局分享，獲獎學生中有努力克服身心障礙的特教學生，也有「活到老學到老」勤奮向學的新移民，每位學生都在求學歷程中認真負責、樂觀進取，才足以成為典範。

教育局表示，這次獲市長獎的市立大學、特教學校、公私立高職學生共四九一位、國小學生一一九二位，這些學生皆在求學歷程中認真負責，在學業、才藝或服務學習上有優異表現，足以成為其他學生的典範及楷模。

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教育局也分享這些學生獨特的求學歷程，例如啟聰學校學生林立宸雖重度聽障且罹患先天性心臟病，但他用毅力克服先天障礙，榮獲一一二學年度聽障學生國語文競賽國中組手語演講第一名、第廿二屆全國聽障國語文競賽北區初賽國中組手語演講甲等、二○二三PT機器人製作全國賽積分賽優等、造型創意獎等獎項。

此外，還有一位就讀永樂國小補校的學生阮氏蘭英，她從越南嫁來台灣，努力學習中文並融入社會，白天工作賺取生活費，晚上上課，不但積極參與學校活動，還多次在學藝競賽中獲獎。

蔣萬安致詞時表示，頒獎典禮除了是榮耀的時刻，也是感恩的時刻，同學們過去的努力得到各界肯定，更重要的是要感謝一路陪伴的家長、師長以及同學們，要永遠記在心裡，「謝謝他們在背後默默支持，你們才能有今天如此的成就。」

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