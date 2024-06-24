中和精華地公私合建 民代質疑變相賣地

鄰近好市多的精華地段，規劃新建中和警分局辦公廳舍（灰牆板後方）。（記者董冠怡攝）

2024/06/24 05:30

〔記者董冠怡／新北報導〕鄰近好市多中和店的大洋塑膠舊廠區，已從工業區變更為住宅區，並捐贈新北市府二塊地，合計五二○三平方公尺（約一五七四坪），其中機關用地規劃興建中和警分局辦公廳舍，住宅用地由財政局規劃合作開發。市議員張嘉玲質疑，採聯合開發形同變相賣地，呼籲興建社會住宅。財政局長陳榮貴否認變相賣地，強調以資產換資產，價值未減少。

財政局：以資產換資產 價值不減

張嘉玲表示，中和警分局辦公廳舍老舊、空間不足，市府規劃興建新廳舍，卻因沒錢與民間業者聯合開發，宛如變相賣地；國有財產署前陣子讓售一塊鄰近土地，以成交價估算，上述住宅用地市價約八．五億元至九億元，建議興建社宅，可享有公益回饋空間，還能向中央申請經費補助。

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警察局指出，財政局已提案送議會審查，如經議會同意並獲行政院核准，預計下半年招商，規劃興建地下四層、地上七層，總樓地板面積約三九一四坪，總經費約九億八千八百萬元，預計二○二六年施工。

陳榮貴說明，市府財源有限，只能採取折衷方式推動，公私合建其他縣市及中央也有前例，以資產換資產，價值並未減少，他不認同變相賣地的說法。

陳榮貴表示，案件仍在議會審查中，將持續與議員溝通；招標時將公告分屋比例，興建完成後按合建模式分配，先扣除警察廳舍，剩餘再按比例拿回房屋。

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