電動機車砸27億 林右昌︰基隆人可免費坐公車14年

前基隆市長林右昌表示，謝國樑花27億發免費電動機車，他心很痛，27億可做很多建設。（記者盧賢秀攝）

2024/06/23 05:30

籲謝國樑懸崖勒馬 可做很多建設

〔記者盧賢秀／基隆報導〕針對基隆市長謝國樑要花廿七億元免費發電動機車，民進黨秘書長、前基隆市長林右昌說很痛心，廿七億可以做很多建設，讓基隆人十四年免費坐公車，他希望謝國樑懸崖勒馬，以市政為重。

民進黨昨天在基隆舉辦「反濫權、護民主」宣講活動，林右昌指出，選對人會做事很重要，如果選不對人市政受延宕甚至退倒，他任內一分錢當三分錢用，一天當三天在用，就像會場的高架橋下，以前是髒亂的地方，他以很少的經費整體規劃，包括旁邊的成功國小，橋下綠帶都做起來，結果電動機車廿七億元就這樣花了，讓他很痛心。

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林右昌說，廿七億元對基隆來說是非常龐大的預算，可以做很多建設，如基隆市公車每年要補貼一到二億元，廿七億可以讓所有的基隆人免費坐十四年公車；還有大慶大城、暖暖老街都有興建立體停車場計劃，解決停車問題，各區都有很多建設要做，錢要花在刀口上，基隆會更進步。

林右昌說，選舉時他曾講過，如果可以這樣發電動機車，每次選舉，大家就來比發摩托車，他可以發一輛，另外的候選人也可以說發二輛，免費送是不是有賄選嫌疑。

林右昌指出，當初謝國樑說不是免費送要做公益，現在不用做公益，變成免費大放送，最近晚上要排隊去登記，出現了代排產業。如果可以送，當初他來送就好，錢是他省的，基隆市減債五○％、超過六十幾億，說起來心很痛，希望謝國樑懸崖勒馬，以市政為重。

基市府︰還債9億 建設不延宕

對此，基隆市政府發言人呂謦煒回應表示，電動機車政策是響應中央二○五○淨零碳排規劃，相關預算經過議會審議，將依議會決議辦理，並持續優化申請模式與方案內容；此外，基隆市財政健全，上任後已還債九億，建設不會延宕。

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