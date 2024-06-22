基隆電動機車限額爆搶排亂象 謝國樑道歉

基隆電動機車改限額引發漏夜排隊亂象，安樂區廿日晚上十一點排隊人數就已超過卅人。（記者盧賢秀攝）

2024/06/22 05:30

政策數變 藍議員也看不下去 綠議員批未提改善方案 不負責任

〔記者盧賢秀、俞肇福／基隆報導〕基隆市公益青年電動機車計畫上路以來批評與亂象不斷，十四日開始各區收件控管，更造成民眾漏夜排隊、插隊糾紛等極度擾民狀況。市長謝國樑昨天對電動機車政策執行以來首次道歉，表示會精進調整更好的方案。連國民黨議員對限額政策都覺得傻眼，支持者也看不下去；民進黨議員則批光道歉卻未提出具體改善措施，非常不負責任。

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民眾漏夜排 抱怨擾民

基隆電動機車政策朝令夕改，今年三月將政策改為免公益、不汰舊、放寬年齡到四十五歲的二．○方案。本月十二日突宣布限額政策，宣稱將提出三．○方案，新方案必須汰舊換新，提供一次性補助，十四日起各區收件控管，安樂區每日限卅名，其他各區限廿名。沒有舊機車汰換的民眾得知後，十七日起各區傳出瘋狂排隊。

剛開始清晨五點就額滿，越來越早，廿日晚上十一點安樂區就已超過卅人，各區陸續在凌晨就額滿，民眾為在區公所外排隊等到早上八點發號碼牌，整晚沒睡或睡在躺椅上；昨天清晨還發生疑似插隊糾紛，並傳出有代排費一小時五百元，民眾要花三千至五千元請人代排，抱怨「真是擾民」，亂象連連。

謝國樑︰調整推出精進方案

謝國樑昨上午為此鞠躬道歉，他說，看了心裡很過意不去，讓民眾長時間排隊，非常抱歉，看了也於心不忍。謝國樑表示，會思考更好方法，做些微調整，精進方案讓民眾不用受累，但他強調，真的是名額有限。至於三．○方案何時施行？他昨表示，需要作業時間，可能要再一至二個月才會實施。

國民黨議員韓世昱表示，市府制定政策要站在人民立場思考，臨時採取限額措施，讓國民黨議員也傻眼，政策上路也沒配套措施，本來是一件好事，卻被民眾批評，連支持者都看不下去。

民進黨議員張顥瀚說，謝國樑「光道歉，不改過」，也未提出改善措施，有何意義？民進黨議員吳驊珈也表示，謝國樑只有向市民道歉，卻提不出任何解決或改善方案，非常不負責任。民進黨議員鄭文婷表示，電動機車追加預算已通過了，為何說沒相關預算、名額有限，顯然市府執行政策根本就沒有整體規劃。無黨籍議員張耿輝直言，施政「應該是要便民，而非擾民」。

童子瑋︰府會盡快討論

市議會議長童子瑋指出，基隆花的每一分錢都應該對得起下一代，既然謝國樑已經道歉，接下來應該趕緊透過府會雙方討論與應對，不要再造成市民不便。

基隆市長謝國樑昨為電動機車亂象道歉。（記者盧賢秀攝）

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