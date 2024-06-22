止痛劑漲價 普拿疼開第一槍

普拿疼將調高售價。（資料照）

2024/06/22 05:30

〔記者邱芷柔／台北報導〕知名品牌止痛藥普拿疼下月漲價！普拿疼止痛系列的「止痛加強錠」、「一般錠」及「速效錠」均在下個月調漲，依不同包裝，建議售價調漲九元至廿元；藥師指出，普拿疼漲價是開出第一槍，恐帶動其他產品調漲，建議民眾購買鎮痛解熱藥物時可選購「乙醯胺酚」成分產品，價格可比知名廠牌便宜一半。

加強錠由175元漲至185元

普拿疼藥廠Haleon（赫力昂）指出，為反映營運成本與產品成本，今年七月起陸續調整「普拿疼止痛藥系列產品」建議零售價，普拿疼「止痛加強錠」十錠由一七五調漲至一八五元、廿錠由二八五漲至二九九元、卅錠由四一○漲至四三○元。普拿疼膜衣錠「一般錠」十二錠裝由一七○漲至一七九元、廿四錠由二八○漲至二九五元。「速效膜衣錠」由一七五漲至一八五元。

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藥師沈采穎表示，社區藥局五月聽到漲價消息，六月進貨時廠商已表示需要控貨。藥界評估，普拿疼漲價是開出第一槍，包含斯斯等知名廣告商品，可能會跟著喊漲。

乙醯胺酚成分相同 價格便宜

沈采穎直言，普拿疼市占率高，民眾到藥局購買「乙醯胺酚」鎮痛解熱藥物時，有半數指名要買普拿疼，其實若要省荷包，可購買相同成分的藥品，價格會比大廠減少一半。

衛福部次長林靜儀昨也表示，乙醯胺酚類藥品市面上有非常多種類可以選，不會斷藥或缺藥。

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