藍委提案修私校退場法 教團批開倒車

藍委提案修私校退場條例逕付二讀，守護台灣教育平台今發聲明表達強烈抗議。（取自教平台臉書）

2024/06/22 05:30

〔記者林曉雲／台北報導〕國民黨立委提案修改私校退場條例並逕付二讀，守護台灣教育平台昨天發聲明表達強烈抗議，秘書長許冠澤質疑，藍委提案將架空原本的私校退場規範，公開徵求有意接手辦學者竟可一延再延，如同為經營不善的私校續命，或有利於財團甚至是禿鷹伺機掠奪原本應退場的學校校產，嚴重侵害私校公共性及公益性。

為經營不善的私校續命 侵害公益

教平台是由中學及大專院校教師、學生及私校團體、學生團體等代表共同組成，教平台秘書長、台大研究生許冠澤表示，在強硬通過所謂「國會改革法案」引發極大爭議後，國民黨團立委又提案修正「私校退場條例」第二十四條並於五月十日逕付二讀，守護台灣教育平台深感遺憾，也對藍委迴避討論並以多數暴力踐踏民意的立法程序，表達強烈抗議。

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許冠澤說明，現行「私校退場條例」第二十四條規定，專案輔導學校得在二年內改辦其他教育、文化或社福事業，二年後未改善或未改辦，就進入停招、解散清算退場程序。但國民黨團立委擬修法增加第二項「學校主管機關於同意改制、合併、停辦、改辦、清算完成前，應訂一年以上公開徵求有意願辦學者」，並規定「公開徵求期間必要時得延長」。

許冠澤表示，現行條文已給予辦學狀況不佳者二年改善或轉型機會，藍委修法版本的內容完全不符合私校退場宗旨。許痛批，國民黨團將此案抽出委員會，沒有專業討論、詳細審查的機會，甚至連讓教育部說明立場的機會都剝奪，再現罔顧民主程序、以國會多數暴力碾壓民意的另一惡例，呼籲國民黨立委懸崖勒馬，回歸正常立法程序，認真討論、細緻審查，才是維護師生權益、提升私校辦學品質的正道。

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