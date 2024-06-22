六都799處危險路口 拚年底前改善

交通部昨日在行政院會報告「道安總動員」，未來每月初將由部長召開道安記者會，公布中央及各縣市各項道安數據指標與道路改善施工進度。 （資料照）

2024/06/22 05:30

〔記者鍾麗華／台北報導〕交通部昨在行政院會報告「道安總動員」，交通部長李孟諺在院會後記者會表示，將加速完成行人交通安全設施，力拚今年底改善二七九九處需強化安全的路口。此外，過去完成科技執法的建置約一七○處，年底將再新增一七五處，未來也會視整體執行的狀況再加以提升。

交長：與地方共同合作

李孟諺指出，交通部將與地方政府共同合作，加速完成行人交通安全設施，並優先改善路口工程，其中，中央補助地方七九九處路口，目標於三個月內、九月底前完成四百處，目標年底全數完成。

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李孟諺解釋，七九九處是經交通部清查，屬危險易肇事路口，其中有一九六處是公路局管轄範圍，另外有六百多處是由各縣市政府負責管理，主要集中在六都。至於由交通部公路局轄管的省道路口，九月底前將完成五百處，年底前累計完成二千處路口改善。

減少人車衝突、除路障

李孟諺說明，路口改善包含以時間區隔減少人車衝突、清除路口障礙物、新增行人庇護島、增加路側人行空間等，尤其庇護島能在人行道太長的路口，讓行動不便族群有喘息空間，同時讓汽車左轉時無法「切西瓜」抄捷徑。而醫院、公園、學校、安養機構附近的行穿線都將以綠底行穿線為原則，同時注意防滑設計。

此外，內政部將儘快完成「行人交通安全設施條例」施行細則，預定十月一日公布施行。另交通部積極加速研擬「道路交通標誌標線號誌設置參考指引」及「整體道路規劃指引」等相關規範，提供地方政府更明確的依循。

拍照上傳 通報路口改善

李孟諺也表示，交通部建置「道安總動員」平台，強化民眾與政府雙向溝通及管考機制，民眾可通報路口改善建議，點選「我要通報路口」，用電腦、手機、email，在路口拍照就有座標，傳到專屬網頁，交通部會彙整、答覆，並列管追蹤改善，平台預計廿四日上線。

李孟諺也說，交通部未來將定期召開行人道安記者會，每週公布廿四小時死亡人數統計，每月公布卅日死亡人數統計，呈現縣市道安執行績效，希望道安總動員，中央、地方、民眾大家一起來，力拚達到二○三○年整體事故死亡率降低五十％目標。

交通部過去完成科技執法的建置約170處，今年底將再新增175處，未來也會視整體執行的狀況再加以提升。 （資料照）

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