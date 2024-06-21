《台南》二空新村文化園區 7月下旬開幕

二空新村文化園區預計七月下旬開幕，將成為台南第二個眷村文化園區。（記者劉婉君攝）

2024/06/21 05:30

〔記者劉婉君／台南報導〕仁德二空新村遷建已逾十年，部分保留的原眷舍歷經一年修復後，目前已完成委外經營，正進行最後的收尾工作，預計七月下旬開幕，成為繼水交社之後，台南市第二個眷村文化園區。

二空眷村原眷舍修復 委外再利用

仁德二空眷村最早可追溯自一九五○年，隨著眷村改建，居民在二○一一年完全遷出，搬入緊鄰的二空新城，前年八月市府斥資四二三○萬元，針對部分保留的眷舍展開修復工程，營造成為半戶外休憩空間，規劃成「二空新村文化園區」，並招商委外活化再利用。

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文化園區包括南、北兩棟眷舍，並保留一處建築遺構及早期的廁所，讓民眾一窺二空眷村的歷史紋理。園區南側日治時期防空碉堡及鄰近的二處「貿易四村」（二空眷村另一個歷史名稱）興建碑，為南市歷史建築，防空碉堡更見證二戰末期美軍空襲及終戰後國軍對台南機場的防衛歷史，最近還新增一架除役的F-5E戰鬥機，更添亮點。

免費開放民眾參觀 重塑鄰里關係

文化局表示，文化園區室內空間約二百坪、戶外○．三五公頃，開幕展將透過二空眷村文化營造促進會提供的眷村居民早期生活文物，介紹二空的人文歷史，包括以軍機零件改造而成的鐵杯、以回收子彈箱再利用的五金工具放置箱、眷村婦女代工貼補家用的織毛線機等，還規劃走讀、市集、親子活動。

文化局指出，未來「二空新村文化園區」將免費開放民眾參觀，營運團隊也會定期舉辦文創市集或工作坊，並重塑園區與在地社區鄰里、學校的關係，使其對內成為居民生活場域的一部分，對外吸引更多民眾認識眷村文化。

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