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鳳山登革熱群聚控制 未有疑似個案

防疫人員在鳳山區登革熱警戒區，發現電信箱涵內積水，並已孳生病媒蚊幼蟲。（高市衛生局提供）

防疫人員在鳳山區登革熱警戒區，發現電信箱涵內積水，並已孳生病媒蚊幼蟲。（高市衛生局提供）

2024/06/19 05:30

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市鳳山區上週出現入夏首波登革熱群聚疫情，有兩名同社區居民確診，衛生局指出，截至十七日擴大採檢六百一十七人，未再發現疑似個案，但查獲孳生源陽性率近十六％，較去年同期增加近兩倍，傳僠風險仍高。

疾病管制署署長莊人祥昨天南下拜訪市長陳其邁，除肯定端午連假市府第一時間動員進行登革熱緊急防治，同時參加高市登革熱工作小組會議，了解地方疫情現況及防治需求。

衛生局說，鳳山區登革熱群聚疫情控制只有兩例，防疫團隊持續於高風險警戒範圍進行環境病媒蚊密度調查。第二十四週病媒密度調查共查獲逾一千六百個積水容器，其中近二百六十個已孳生病媒蚊幼蟲孑孓，陽性率十六．○九％，較前兩週攀升二．四五倍，較去年同期增加一．五六倍，顯見環境病媒密度和傳播風險仍高。

衛生局呼籲民眾落實「巡、倒、清、刷」，儲水容器應每週至少刷洗容器壁一次、不用時應倒置或清除，如經查獲孳生病媒蚊幼蟲，最高處一萬五千元罰鍰。

此外，近兩週武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續升溫，衛生局建議，未接種XBB疫苗者皆應儘速接種，六十五歲以上長者、出生滿六個月以上有免疫不全以及免疫力低下民眾等高風險對象，接種第一劑後間隔十二週以上，已開放接種第二劑。

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