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高雄金煌芒果季週六登場 免費吃霜淇淋

高雄夏祭新鮮市推出金煌芒果季，將於本週六、日在凹子底森林公園登場。（記者陳文嬋攝）

高雄夏祭新鮮市推出金煌芒果季，將於本週六、日在凹子底森林公園登場。（記者陳文嬋攝）

2024/06/19 05:30

〔記者陳文嬋、劉禹慶／綜合報導〕高雄金煌芒果進入產季，今年因氣候異常減產五成，高雄夏祭新鮮市推出金煌芒果季將於本週六、日在凹子底森林公園登場，農業局攜手六龜區農會、結合神農市集，規劃上百攤位迎賓，民眾有機會免費品嘗限量金煌芒果霜淇淋。

金煌芒果由六龜果農黃金煌先生育種而成，金黃色外皮果型碩大，果肉厚實Q彈、細膩且無纖維，高雄種植面積超過一千公頃，主要產地為六龜區，是全國最大產區，目前進入產期將至八月，產量比去年減少五成。

農業局主辦「高雄夏祭新鮮市」，攜手六龜區農會推出金煌芒果季，將於本週六、日於高雄神農市集凹子底森林公園登場，由六龜小農直送當季鮮採芒果。

農業局現場規劃親子闖關活動，設置芒果的考驗、芒果版畫、高雄芒果圖鑑等三道遊戲關卡，民眾闖關成功，可以免費獲得六龜農會以鮮果製成金煌芒果霜淇淋，每天限量八百份。

此外，今年澎湖白鱙魚苗及小管大爆發，因盛產導致價格滑落，尤其是白鱙魚因捕獲體型過小，每公斤批發價僅十五元左右。

澎湖野生的白鱙魚是沿海石滬主要漁獲，白鱙魚和丁香魚都是含有豐富鈣、磷、鐵等營養成份的小魚，很適合小孩及老人家食用。

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